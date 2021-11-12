Google неофициально возрождает Google Labs

12 ноября 2021 г., 17:15

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Google Labs, организация, с 2002 по 2011 гг. давшая путёвку в жизнь многим идеям, воплотившимся в таких популярных продуктах и сервисах, как Google Docs и Sheets, Google Shopping, Google Web Alerts, Google Maps, Google Transit и Google Trends, будет возрождена под руководством вице-президента Google, Клэя Бавора (Clay Bavor).

В заявлении, которое не было формально обнародовано, но подтверждено представителем Google по запросу TechCrunch, говорится, что новая организация сконцентрирует усилия на «запуске и развитии новых перспективных инвестиционных областей». Новые Labs сосредоточатся на «экстраполяции технологических тенденций и создании ряда перспективных долгосрочных проектов».

Клэй Бавор в последнее время курировал работы в области виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. Группа Labs (Google использует термин «Labs» только внутри компании) добавит к его текущим обязанностям инкубатор Area 120 и другие проекты с высоким потенциалом.

Бавор будет подчиняться непосредственно генеральному директору Google Сундару Пичаю, и таким образом освободит главу всё более крупной и сложной корпоративной структуры от задач непосредственного руководства многообещающими исследованиями.

Инкубатор Area 120 был создан в 2016 году, с целью помочь талантливым сотрудникам Google развивать свои идеи внутри компании, опираясь на её ресурсы, вместо того, чтобы создавать стартап и действовать в одиночку. Среди самых успешных его начинаний: платформа технических интервью ByteBoard, интегратор чатботов в рекламу AdLingo и HTML5-движок для мини-игр, GameSnacks, встраиваемый в браузер Chrome для развивающихся стран.

Одновременно Area 120 поддерживает до 20 проектов, сейчас в их числе: сервис сканера документов Stack, торговая площадка частотного диапазона Wi-Fi, Orion, и платформа для видеонаблюдения на рабочем месте ThreadIt.

Чарльз Кинг (Charles King), аналитик Pund-IT, расценивает новую реструктуризацию Google не только как способ улучшения эффективности управления перспективными разработками, но также как вотум доверия Бавору и тому руководству, которое он обеспечил для бизнеса Google в области AR и VR.

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