Google купує Mandiant за 5,4 млрд дол на тлі загострення ситуації з кібербезпекою

11 марта 2022 г., 18:21

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Google зміцнює свої хмарні послуги з придбанням гравця сегменту кібербезпеки Mandiant за 5,4 млрд дол.



Придбання є першим з багатьох, що аналітики передбачають у секторі кібербезпеки після вторгнення Росії до України. Аналітики та державні службовці заявили, що очікують, що хвиля кібератак з Росії та інших ізгоїв цивілізації буде рости, як зростає геополітичне напруження.



Google, дочірня компанія Alphabet, заплатить 23 долари за кожну акцію Mandiant. Така ціна представляє 57% премію відносно рівня на початку лютого, коли компанії почали вести перемовини. Як очікується, угода буде закрита цього року.



Mandiant була заснована у Рестоні, шт Вірджинія, і її 5300 співробітників приєднаються до хмарного підрозділу Google, як тільки закінчиться транзакція.



Gartner оцінює, що загальні витрати на інформаційну безпеку та управління ризиками глобально досягли 155 мільярдів доларів торік і прогнозується приріст ще 10% цього року, до більш ніж 170 мільярдів доларів.



Ще до війни, аналітики прогнозували зростання акцій компаній з сектору кібербезпеки до 20%.



Росія давно звинувачується в тому, що створює атаки на інші уряди та підприємства через, а зараз попереджається, що Росія могла запустити більше кібератак проти України та її союзників.



Лише за тиждень до вторгнення минулого місяця, експерти звинувачували Росію за серію кібератак, яки були спрямована на вебсайти української армії, Міністерства оборони та великих банків.



Mandiant це друге за розміром трат придбання Google за її історію.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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