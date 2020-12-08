Google и люди

8 декабря 2020 г., 17:55

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Все же Google поразительно не умеет ладить с людьми. Вот уже очередной скандал – Тимнит Гебрю (Timnit Gebru), специалист в области data mining, специализирующаяся на искажениях алгоритмов, которая в Google работала в роли технического руководителя комитета по этике AI, объявила, что ее уволили после того, как она написала во внутреннюю рассылку большое письмо о том, что вся работа по достижению равноправия и diversity в Google оказывается показухой, поскольку реальных изменений не происходит. Потом выяснилось, что к появлению письма привел конфликт Тимнит с руководством, которое не пропустило к публикации подготовленную и уже отправленную в журнал исследовательскую работу. Руководство тоже написало письмо, в котором говорилось, что работа была представлена на внутреннее ревью практически в последний день, не соответствовала внутренним стандартам Google и они не виноваты, что работа уже ушла в журнал. И вообще, мол, Тимнит поставила ряд невыполнимых условий и, в частности, потребовала раскрыть, кто именно из сотрудников дал нелестный отзыв о ее работе, пригрозив в противном случае уволиться. В общем, кажется, непосредственный руководитель Гебрю в итоге и сказал «ОК, увольняйся».

Правда, сама Гебрю рассказала, что руководство требовало или отречься или убрать ее имя с работы, написанной в соавторстве с внешними авторами, где утверждалось, что компании, разрабатывающие системы AI, имитирующих человеческую речь и письмо, недостаточно внимания уделяют результатам работы этих систем с точки зрения этичности и корректности. Она согласилась это сделать, потребовав в ответ дать полное объяснение политики компании в вопросе этики и сказав, что в противном случае покинет компанию. Но Google отказался от такого варианта, а затем, после письма Тимнит в рассылку, отключил ей доступ к почте и заявил, что она сама уволилась.

Теперь более 1200 сотрудников Google и 1500 специалистов в области AI выразили протест против такого решения компании. Джефф Дин (Jeff Dean), руководитель Google AI (он и представляет Google в этой истории и компания больше никак не комментирует ситуацию), помимо письма сотрудникам, опубликовал еще одно подробное объяснение, в котором утверждает, что ничего ужасного не произошло, это нормально, если работа над исследованием не заканчивается публикацией, а вообще Google делает очень много в области этики AI и следовало бы упомянуть эту работу в злополучной статье.

Уверен, что на ситуацию можно посмотреть с самых разных сторон и понять обе стороны. Но просто по факту того, что эта история так некрасиво вылезла наружу, можно утверждать, что Google неправ. Тем более что рассказы про то, как много Google делает в области этики, были хороши лет 10 назад, а не сейчас, на фоне историй с Энди Рубиным и Дэвидом Драммондом и увольнений активистов. Не подумать, к чему приведет отставка, а тем более увольнение авторитетной исследовательницы с активной гражданской позицией – ну, что это за менеджмент? Сейчас уже максимальный вред нанесен, так что можно и не пытаться в очередной раз объяснить позицию, а придумать, как ее скорректировать.

Google и люди

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