Google допоможе Україні у розробці хмарної стратегії, реформі кіберурядування та впровадженні АІ

16 сентября 2024 г., 10:25

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Зустрівся з віцепрезидентами Google у регіоні Європи - Патріком Ворнкінгом й Аннетте Кробер-Ріль, а також Мартою Послад, директоркою зі взаємодії з органами державної влади в Центральній та Східній Європі, та новою командою Google Ukraine.

З початку повномасштабної війни компанія надає свої продукти для посилення цифрової стійкості державних органів. Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі компанія передала 5 тисяч Google Key для урядовців. Пристрої потрібні для шифрування інформації та комплексно захищають сенситивні дані. А ще в кінці 2022 року Google надав 50 тисяч ліцензій Google Workspace, зараз їх використовують 47 органів державної влади, включно з військовими.

Окремий трек роботи з Google - освіта. Компанія активно долучається до розвитку Дія.Освіта ще з 2019 року, а грант, який компанія надала у 2023-му, допоміг перезапустити платформу. Зараз розпочато діалог про продовження гранту та співпрацю в напрямі АІ, в планах впроваджувати тьюторинг на основі штучного інтелекту.

Також Google створив окремий фонд підтримки українських стартапів - Ukraine Support Fund, який цього року розпочав уже другий етап підтримки на 10 млн дол. Перші 9 стартапів уже отримали підтримку на суму $100 тис. для розвитку й менторську підтримку від Google.

«Далі плануємо сфокусувати роботу з Google на треку розробки хмарної стратегії та реформи кіберурядування. Також пропрацюємо питання, як упроваджувати АІ-продукти компанії в наші проєкти.т Вдячний компанію за непохитну позицію та системну підтримку. Українській команді, Тетяні Лукинюк та Анні Булах - успіхів на новій посаді», заявив Михайло Федоров.

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