Google допоможе українцям опанувати цифрові вміння й навички безплатно

4 мая 2022 г., 17:15

0

Tweet

Компанія Google відкриває запис на програму «Уміння й навички для майбутнього» – безплатний курс у сфері онлайн-маркетингу, який допоможе українцям здобути нові вміння й навички та знайти роботу. Курс проводитиметься в онлайн-форматі, в тому числі українською мовою, що дозволить брати в ньому участь з будь-якого місця і в будь-який час. Запис триватиме до 13 травня, записатися можна тут: www.ua.skillsoftomorrow.pl.

Програма «Уміння й навички для майбутнього» – це ініціатива компанії Google для людей віком від 18 до 30 років, які хочуть здобути цифрові вміння й навички, потрібні на ринку праці. У навчальному курсі можуть взяти участь особи, які приїжджають з України до Польщі, незалежно від наявного професійного досвіду, завдяки спеціально опрацьованому варіанту програми українською мовою.

Програма «Уміння й навички для майбутнього» складається з:

50 годин навчальних матеріалів;

доступу до понад 30 тренерів (експертів компанії Google, «Варшавської школи економіки» (SGH) і практиків ринку);

доступу до активної спільноти учасників і тренерів.

У рамках 8-тижневого безплатного навчання у формі онлайн-курсу учасники зможуть отримати знання і вміння у сфері онлайн-маркетингу, ведення бізнесу в мережі, аналітики даних і хмарних інструментів.

Учасники детально ознайомляться з шістьма тематичними блоками:

основи менеджменту і бізнесу;

основи онлайн-маркетингу;

використання даних в оптимізації бізнесу;

перфоманс-маркетинг на практиці;

технологічні аспекти ведення бізнесу в мережі;

хмарні інструменти в бізнесі й маркетингу.

Навчальний курс нагадуватиме інтенсивну програму післядипломного навчання – він повністю зосереджуватиметься на практичних знаннях. Учасники не лише зможуть поєднувати участь у курсі з домашніми обов’язками, вихованням дітей або іншою роботою, а й самі вирішуватимуть, коли вчитися і закінчувати курс – усе це завдяки онлайн-формату навчання.

Програма «Уміння й навички для майбутнього» почнеться 16 травня. Запис триває до 13 травня, кількість місць обмежена. Участь у програмі «Уміння й навички для майбутнього» безплатна.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист