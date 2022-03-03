Голландська Хмарна Спільнота пропонує технічну допомогу українській індустрії хостингу, державним органам та ІТ-компаніям

3 марта 2022 г., 16:00

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Dutch Cloud Community (Голландська Хмарна Спільнота) пропонує технічну допомогу українській індустрії хостингу та хмарних обчислювань, щоб допомогти їм продовжити свою діяльність під час атаки на їхню країну та націю.



“Хостери та хмарні провайдери з Нідерландів визнають надзвичайні труднощі наших українських колег. Як спільнота, ми пристрасно віримо у незалежний та відкритий інтернет, і ми хочемо запропонувати свою допомогу, щоб український інтернет безпечно працював у ці темні години”, йдеться у заяви.



Запрошуються українські хостингові та хмарні компанії, місцеві та державні органи влади та ІТ-компанії, вони можуть надсилати запити на допомогу на спеціально створену електронну адресу: [email protected]



Члени Dutch Cloud Community разом пропонують різноманітні послуги безкоштовно: резервне копіювання, віртуальні сервери, хостинг веб-сайтів, поштові послуги, захист від DDOS, простір IPv4, послуги Discord та низку інших послуг. Просто зв‘яжіться з нами, і ми скоординуємо запити між голландськими компаніями, які запропонували допомогу.



Важливо: пропонуюбться послуги як для Red Team, так і Blue Team.



“Ми хочемо допомогти вам підтримувати роботу вашого бізнесу, і ми хочемо, щоб інформація надходила вільно. Вхідні запити будуть оцінюватися за технічними вимогами та вимогами безпеки, а потім розповсюджуватися серед компаній-учасників нашої спільноти. Ми запрошуємо вас зв’язатися з нами та надіслати свої запити на допомогу. Ми готові почати роботу негайно, щоб допомогти вам у вашій роботі”, пидкрслив Саймон Бестеман (Simon Besteman), директор Dutch Cloud Community.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист