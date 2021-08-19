Годовой доход Cisco вырос до 49,8 млрд долл - ПО и подписки приносят уже 15 млрд долл.

19 августа 2021 г., 13:44

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Cisco представила финансовые результаты за четвертый квартал.



Сетевой гигант сообщил о двузначном росте заказов на всех клиентских рынках и в географических регионах, в том числе рост заказов на системы на 31% - это самый значительный рост за последнее десятилетие.



Прибыль Cisco на акцию без учета GAAP за 4 квартал составила 84 цента при выручке в 13,1 млрд долл., увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



За полный финансовый год чистая прибыль на акцию Cisco без учета GAAP оставалась неизменной по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка составила 49,8 млрд долл., увеличившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Биржевые аналитики ожидали, что в четвертом квартале прибыль составит 82 цента на акцию при выручке в 13,03 млрд долл.



«Мы по-прежнему наблюдаем значительный рост нашего бизнеса, поскольку заказчики стремятся модернизировать свои организации для обеспечения гибкости и отказоустойчивости», - говорится в заявлении генерального директора Чака Роббинса.



Cisco сообщила о продолжающемся стремлении трансформировать бизнес в направлении предоставления ПО и сервисов по подписке. Выручка в прошедшем квартале по этому направлению составила 4 млрд долл. (рост на 6% при росте доходов от подписки на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и 15 млрд долл. за год (рост на 7% при росте доходов от подписок на 15%).



В первом квартале Cisco ожидает рост выручки от 7,5% до 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозируется, что за весь 2022 финансовый год выручка вырастет на 5–7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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