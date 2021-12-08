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Глобальные поставки ПК и планшетов по итогам года выйдут в плюс, несмотря на спад в четвертом квартале

8 декабря 2021 г., 12:24
Глобальные поставки ПК и планшетов по итогам года выйдут в плюс, несмотря на спад в четвертом квартале

Свежий прогноз IDC говорит о глобальной отгрузке по итогам текущего года свыше 344,7 млн традиционных компьютеров. Поставки планшетов также увеличатся — на 4,3% «YoY».

Итоговая позитивная динамика могла быть выше, однако общую картину подпортят результаты текущей календарной четверти. В частности, вследствие дефицита отдельных комплектующих и заметного увеличения стоимости логистики, в финальном квартале поставки компьютеров и планшетов сократятся на 3,4% и 8,6% «YoY» соответственно.

После двух лет описываемого двузначным числом роста, динамика рынка ПК в 2022 г. начнет замедляться. В период до 2025 г. среднегодовой рост поставок составит 3,3%, а главным двигателем роста останутся портативные модели. Планшеты, в свою очередь, из-за конкурентного прессинга со стороны смартфонов и ноутбуков отчитаются сокращением поставок.

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