Глобальний дохід серверного сегменту у ІІІ кв. впав на 7% до 25,5 млрд дол.

18 декабря 2023 г., 11:25

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Згідно з даними Omdia, загальний дохід за 3кв23 знизився на 7% у річному обчисленні та на 1% у квартальному - до 25,5 млрд дол.



Відбулося значне уповільнення поставок серверів загального призначення, а провідні OEM-виробники відчули на собі вплив макроекономічних умов і змінили інвестиційні пріоритети. Слабкий попит в першу чергу відчувається в сегменті ентерпрайз та телеком-операторів. Термін експлуатації серверів знаходиться на рекордно високому рівні, а середньостатистичне підприємство використовує 7-річні сервери і відкладає їх оновлення.



Розгортання серверів, налаштованих на АІ, зростає згідно з прогнозом Omdia. Дохід NVIDIA від рішень для центрів обробки даних в третьому кварталі склав 14,5 млрд дол. (майже в чотири рази більше, ніж минулого року) і збігся з очікуваннями аналітичної компанії. Це означає, що, як і очікувалося, NVIDIA відвантажила майже півмільйона графічних процесорів H100 і A100 в ІІІ кв. Omdia прогнозує, що цей показник перетне позначку в півмільйона в цьому кварталі.



У сегменті постачальників хмарних послуг розгортання висококонфігурованих серверів АІ компенсує затримки в оновленні серверів загального призначення. Це не так у корпоративному сегменті та на ринку постачальників послуг зв’язку, оскільки OEM-виробники серверів намагаються отримати достатню кількість графічних процесорів від NVIDIA. Ці виробники вказали час виконання замовлення на 36-52 тижні для серверів, сконфігурованих з графічними процесорами NVIDIA H100.



У зв’язку зі зростанням проникнення дорогих серверів для АІ та затримкою оновлення серверів загального призначення щонайменше до 2024 року, поставки серверів у ІІІ кв. знизилися на 26% порівняно з попереднім кварталом. Тепер Omdia очікує, що за весь 2023 рік поставки серверів складуть 11,4 млн одиниць, що на 19% менше, ніж було торік.



Під час циклу оновлення 2024 року очікується, що відбудеться значна консолідація серверів, коли кілька встановлених серверів будуть замінені одним новим. Це стане можливим завдяки процесорам з більшою кількістю ядер і новим серверним архітектурам, в яких оптимізація додатків займає центральне місце.



Цього місяця Omdia оновила довгостроковий прогноз щодо сегменту серверів, щоб відобразити динаміку 2023 року та постійний попит на висококонфігуровані системи. Тепер компанія очікуємо, що у 2027 році ринок серверів становитиме 195,6 млрд дол.

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