Глобальні поставки телевізорів вперше впадуть нижче 197 мільйонів одиниць на рік

29 ноября 2023 г., 16:48

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Дослідження TrendForce показує, що, попри зниження індексу споживчих цін (CPI, Consumer price index) в Європі та США в цьому році, бюджети споживачів все ще обмежені через поточні високі процентні ставки.

Крім того, значне зростання цін на телевізійні панелі в цьому році змусило бренди скоротити рекламні заходи, що призвело до зниження світових поставок телевізорів до 197 мільйонів одиниць у 2023 році - це на 2,1% менше ніж рік тому.

TrendForce зазначає, що цього року поставки телевізорів зростали квартал до кварталу. Однак традиційний піковий четвертий квартал сезону показав зростання лише на 4,7%. Всього було відвантажено 54,55 млн одиниць і загальне падіння на 1,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що є найнижчим показником за майже десятиліття як за темпами зростання, так і за обсягами відвантажень.

Після послаблення пандемії в Європі та США у другому півріччі 2021 року спостерігалося помітне скорочення поставок телевізорів у четвертому кварталі як у 2022, так і у 2023 роках. Це свідчить про те, що попит на телевізори передчасно вичерпався, а зміни у споживчих звичках та економічна невизначеність і надалі стримуватимуть зростання відвантажень цих продуктів.

Прогнозується, що ринкова частка п'яти провідних брендів збільшиться на 1,7 відсоткових пункти, найбільше виграють Hisense і TCL

Цього року Samsung Electronics продовжує лідирувати за обсягами поставок телевізорів з показником 36,3 млн одиниць. Однак це на 9,8% менше, ніж минулого року, а частка ринку значно скоротилася на 1,2 відсоткових пункти до 18,5%. Під впливом високої інфляції в Європі та Америці виробник зіткнувся з проблемами у постачанні продукції середнього та високого класу, що призвело до зниження поставок телевізорів з роздільною здатністю 8K, Mini LED та QLED. Однак поставки QD OLED-телевізорів, які підтримуються панелями SDC групи, зросли на 153% до 890 000 одиниць, збільшивши частку Samsung у сегменті пристроїв цього типу до 16,6%.

Hisense і TCL, що посіли друге і третє місця, досягли обсягів поставок 27 млн і 26,2 млн одиниць, що на 12,4% і 16,3% більше, ніж торік, відповідно. Обидва китайські бренди успішно збільшили обсяги поставок і частку ринку завдяки експортним стратегіям з фокусом на недорогі товари і локалізованому виробництву. І навпаки, LG Electronics зіткнулася зі спадом продажів OLED-телевізорів - майже на 30% у річному обчисленні, що призвело до скорочення загальних поставок на 7,4% до 22,91 млн одиниць.

У 2024 році виробники телевізорів будуть прагнути підвищити прибутковість шляхом збільшення частки продукції з великою діагоналлю та прискорення поетапної відмови від збиткових моделей. Очікується, що Олімпійські ігри в Парижі та Євро-2024 сприятимуть незначному зростанню світових поставок телевізорів на 0,2% до 197 млн одиниць наступного року.

Однак, оскільки виробники панелей впроваджують стратегії контролю виробництва та ціноутворення, ціни на телевізійні панелі навряд чи впадуть нижче собівартості. TrendForce вважає, що це обмежить зростання брендів другого рівня і створить значні труднощі для будь-якого суттєвого збільшення світових поставок телевізорів. Більше того, якщо світова економіка погіршиться через геополітичні конфлікти або інші непередбачувані фактори, існує потенційний ризик зниження загального обсягу поставок телевізорів у 2024 році.

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