Глобальні поставки пристроїв для розумних будинків продовжують падати

3 июля 2023 г., 12:25

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Світові поставки пристроїв для розумного дому продовжили скорочуватися в першому кварталі 2023 року, оскільки в річному обчисленні вони впали на 5,6% до 186 млн одиниць, згідно з даними щоквартального звіту IDC про світові поставки пристроїв для розумного дому. Розумні колонки та мережеві відеопристрої для розваг зіткнулися з найбільшим падінням у першому кварталі - на 15,4% та 7,8% відповідно порівняно з попереднім роком.

Забігаючи наперед, IDC очікує, що у 2023 році сегмент скоротиться на 1,8% в цілому, оскільки слабкий споживчий попит та економічна нестабільність продовжують чинити значний тиск на ринок. Попри значну невизначеність, IDC очікує, що ринок повернеться до зростання у 2024 році і продовжить його до 2027 року, а обсяги поставок пристроїв досягнуть 1,1 мільярда у цьому році.

«Незважаючи на певне зростання, ринок в основному зупинився через відсутність значущих оновлень між поколіннями пристроїв, - вказує Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень IDC у сфері відстеження мобільності та споживчих пристроїв. - Навіть запуск стандарту Matter виявився недостатнім для стимулювання попиту, попри те, що він пропонує певну простоту у використанні».

Окрім «розумних» колонок та мережевих відеорозважальних пристроїв, очікується, що багато інших категорій «розумного дому», таких як освітлення, термостати, пристрої домашнього моніторингу та безпеки, будуть демонструвати високі темпи зростання протягом наступних п’яти років. Частково все це завдяки зростанню обізнаності споживачів про пристрої «розумного дому» в багатьох частинах світу та підйому ринків, що розвиваються.

«Світовий ринок «розумних» будинків зростає нерівномірно, оскільки деякі регіони розвиваються краще, ніж інші, - наголосив Адам Райт (Adam Wright), керівник відділу досліджень «розумних» домашніх і офісних пристроїв в IDC. - На більш зрілих ринках, таких як США, висока кількість встановлених пристроїв у поєднанні з проблемами недовикористання, постійними перебоями в ланцюжках поставок, логістичними проблемами, високою інфляцією та рекордно високою заборгованістю за кредитними картками вплинули на зростання ринку у 2022 році та першій половині цього року і, як очікується, продовжать чинити тиск на ринок в осяжному майбутньому. Але інші регіони, які знаходяться на більш ранній стадії кривої впровадження, такі як Латинська Америка та деякі регіони Азійсько-Тихоокеанського регіону, мають багато можливостей для зростання».

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