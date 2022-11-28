Глобальна виручка від продажу флеш-пам'яті NAND впала на 24,3% у ІІІ кв.

28 ноября 2022 г., 14:15

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Аналітична компанія TrendForce повідомляє, що весь ринок NAND Flash був серйозно ослаблений різким падінням попиту в третьому кварталі 2022 року.



Оскільки поставки кінцевих продуктів, включаючи споживчу електроніку і сервери, виявилися нижче очікуваних, загальний обсяг поставок NAND ASP впав на 18,3% в порівнянні з попереднім кварталом. Крім того, загальноекономічні перспективи залишалися песимістичними, тому підприємства багатьох галузей почали скорочувати плани капітальних витрат і призупинили динаміку закупівельної діяльності. Внаслідок такого розвитку подій проблема надлишкових запасів з часом поширилася і на постачальників NAND Flash. Тиск на постачальників з метою стимулювання продажів різко посилився. Згідно з дослідженням TrendForce, в ІІІ кв. поставки NAND Flash у побітному вимірі впали на 6,7% кв/кв, а загальний показник ASP NAND Flash також продовжував знижуватися. Внаслідок несприятливої ринкової ситуації загальний дохід індустрії NAND Flash в ІІІ кв. склав близько 13,71 млрд доларів. Зниження виручки в порівнянні з попереднім кварталом склало 24,3%.



У рейтингу постачальників NAND Flash за доходами в ІІІ кв. відбулися дві помітні зміни. По-перше, SK Group опустилася на третє місце, оскільки зазнала найбільшого падіння доходів серед постачальників. Її дохід знизився на 29,8% у порівнянні з попереднім кварталом до 2,54 млрд доларів в основному через значне погіршення попиту на ПК і смартфони. На дочірню компанію Solidigm також вплинуло уповільнення закупівель серверів. Раніше попит на сервери був досить стабільним порівняно з іншими видами кінцевої продукції. Однак у ІІІ кв. попит на сервери різко знизився внаслідок скорочення капітальних витрат підприємств та періоду корекції запасів. У порівнянні з ІІ кв., SK Group (до якої входять SK hynix та Solidigm) зафіксувала падіння на 11,1% поставок доліт та ще більш різке падіння на понад 20% поставок ASP.



Іншою помітною зміною в рейтингу ІІІ кв. стала позиція Kioxia. Постачальник повернувся на друге місце за виручкою та часткою ринку, оскільки зміг поступово відновитися після інциденту із забрудненням матеріалів, що стався на початку року. Попри те, що Kioxia зазнала значного зниження ASP через падіння попиту на споживчу електроніку, її відвантаження були підтримані сезонним накопиченням запасів її клієнтами в індустрії смартфонів і зросли на 23,5% кв/кв. В цілому, виручка Kioxia знизилася лише на 0,1% кв/кв до 2,83 млрд дол.



Через падіння як за кількістю, так і за ціною, компанія Micron продемонструвала найбільше падіння поставок NAND флеш-пам'яті у побітному вимірі досягло 21% у порівнянні з попереднім кварталом.



Інші постачальники флеш-пам'яті NAND, включаючи Samsung, Western Digital і Micron, продемонстрували значне зниження виручки в ІІІ кв. в порівнянні з попереднім кварталом через падіння цін і обсягів поставок. Знову ж таки, ослаблення попиту на кінцеву продукцію стало однією з основних причин поганих показників цих постачальників.



Що стосується Samsung, то в ІІІ кв. відбулося падіння відвантажень корпоративних SSD-накопичувачів через уповільнення попиту на сервери. Це стало різким негативним поворотом у порівнянні з ситуацією у ІІ кв., коли замовлення, пов'язані з центрами обробки даних, підтримували закупівлі корпоративних SSD-накопичувачів. Виручка Samsung за ІІІ кв. впала на 28,1% кв/кв до 4,3 млрд дол.



Бізнес NAND Flash компанії Western Digital опинився під величезним тиском в ІІІ кв., оскільки було зафіксовано зниження поставок бітів в порівнянні з попереднім кварталом і різке падіння показника ASP. В цілому, виручка Western Digital впала на 28,3% до 1,72 млрд доларів.



Аналіз доходів Micron від продажу пам'яті (DRAM і NAND Flash) показав, що єдиним сегментом, який показав хороші результати в ІІІ кв., були рішення для автомобільної індустрії. У цьому кварталі компанія Micron фактично встановила новий рекорд доходу від продажів пам'яті для автомобільного сегмента. І навпаки, показники доходу від інших направлень, включаючи рішення на основі NAND Flash для центрів обробки даних, промислового Інтернету речей і т.д., показали падіння в порівнянні з попереднім кварталом. А через погані результати в інших сегментах, дохід Micron від продажу флеш-пам'яті NAND в цілому різко знизився на 26,2% до 1,69 млрд доларів США.



Виручка від NAND знову знизиться в ІV кв., оскільки тиск на запаси продовжує зростати, а скорочення виробництва не принесе негайного полегшення.

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