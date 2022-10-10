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GlobalLogic відкрила ще два центри розробки – в Мексиці

10 октября 2022 г., 17:25

Міжнародна IT-компанія GlobalLogic, що входить до складу групи Hitachi, повідомляє про відкриття двох нових центрів розробки у Мексиці – в містах Гвадалахара та Мехіко. Масштабне розширення дозволить компанії посилити присутність у латиноамериканському регіоні, задовольнити високий попит на цифрові рішення та надати нові кар’єрні можливості для інженерів.

Минулого тижня GlobalLogic перетнула позначку у 28 тисяч спеціалістів у всьому світі. Наразі компанія присутня у 16 країнах – у Великій Британії, Німеччині, Польщі, Швейцарії, Словаччині, Швеції, Хорватії, Аргентині, Чилі, Канаді, Індії, Ізраїлі, США, Японії, Мексиці та Україні. Офіси у всьому світі доступні й для українських фахівців компанії.

GlobalLogic відкрила ще два центри розробки – в Мексиці

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