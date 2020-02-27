GlobalLogic поможет вузам готовить инженеров по embedded-системам

27 февраля 2020 г., 13:50

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За последние пять лет количество embedded-инженеров в Украине увеличилось почти вдвое, однако их доля на рынке в 2019 г. составила всего 2,9% от общего числа технических специалистов. Это не удовлетворяет спрос рынка, который не закрывают университеты из-за нехватки материальной базы. Новое оборудование позволит ускорить обучение специалистов. Такие данные представила компания GlobalLogic в исследовании популярности разработки встроенных систем среди украинских инженеров, основанном на данных из открытых источников, а также внутренней статистике за 2014-2019 гг.

Аналогичная тенденция наблюдается во всем мире. По данным LinkedIn, в мире около 315 тыс. профилей разработчиков встроенных систем. При этом более половины из них (156 тыс.) находятся в США, Индии и Германии. Для сравнения, в LinkedIn зарегистрировано около 2,5 тыс. украинских embedded-разработчиков (менее 1%). Более 900 разработчиков встроенных систем сотрудничают с компанией GlobalLogic в Украине.

Embedded-системы – основа современных приборов от фитнес-браслетов и Wi-Fi-роутеров до инсулиновой помпы и бортового компьютера автомобиля. Сложность решений заключается в том, что embedded-устройства, как правило, не имеют собственной операционной системы (или имеют специфическую ОС) и их ПО тесно интегрировано с «железом» устройства, на котором оно работает.

Несмотря на большой спрос на создание embedded-устройств, существует острая нехватка профильных специалистов на рынке. Обучение такого инженера обходится и университетам, и частным компаниям дорого из-за необходимости специального оборудования стоимостью в десятки тысяч долларов.

Для решения этой задачи в 2019 г. была создана система Embedded Starter Kit, спроектированная и изготовленная по заказу компании GlobalLogic. Это базовая плата, дополненная сенсорами, экраном и другими компонентами, необходимыми для работы над встроенными решениями. Embedded Starter Kit уже получили семь университетов, где его используют более 1000 студентов. В 2020 г. компания собирается передать еще 200 наборов в пять ВУЗов. Благодаря этому ежегодно подготовку будут проходить около 2000 начинающих embedded-инженеров. Поскольку базовый курс для одного разработчика встроенных систем обходится компаниям минимум в 200-250 долл., то подобная инициатива способна сэкономить индустрии по крайней мере 500 тыс. долл. в год.

В прошлом году группа компаний GlobalLogic инвестировала более 2 млн долл. в развитие инженерных талантов в регионе Центральной и Восточной Европы. Существенная часть этих вложений приходится на нашу страну. В частности, проект Embedded Starter Kit создан в рамках программы GlobalLogic Education в Украине. Это платформа для специалистов как внутри компании, так и вне ее, в рамках которой происходит и сотрудничество с университетами.

В мае на базе факультета электроники НТУУ «КПИ» пройдет всеукраинский студенческий конкурс GlobalLogic Embedded Students Challenge. В основе состязания – работа с Embedded Starter Kit.

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