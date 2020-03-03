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Гибкая «подвеска» OLED обеспечит дисплею растяжимость в любом направлении

3 марта 2020 г., 9:35
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Гибкая «подвеска» OLED обеспечит дисплею растяжимость в любом направлении

Группа инженеров корейского научно-технического института KAIST сконструировала светодиодную структуру, сочетающую в себе высокую эффективность, характерную для жёстких OLED (Organic Light-Emitting Diodes), с эластичностью — имеющей ключевое значение для приложений носимой электроники, робототехники и интерфейсов человек/машина, и механической стабильностью.

Конструкция, созданная под руководством профессора Чоя (Kyung Cheol Choi), описывается в публикации журнала Nano Letters. Она состоит из двух уровней: гибкой и эластичной подложки и массива жёстких квадратных фрагментов OLED, связанных вместе растяжимыми (сложенными гармошкой) проводами.

Гибкая «подвеска» OLED обеспечит дисплею растяжимость в любом направлении

Главным нововведением корейских инженеров стал способ соединения этих двух уровней: гибкого с жёстким сегментированным. Каждый светодиодный квадратик водружён на множество гибких столбиков, вырастающих из растяжимого основания. Подобный массив точечных микроподставок позволяет избежать концентрации напряжений при растягивании подложки в любом направлении, путём распределения их по всей поверхности светодиода.

Авторы продемонстрировали достоинства своего решения на примере изготовленного ими полноцветного OLED-экрана. Снижение упругих напряжений, обеспечиваемое гибкой «подвеской», позволило им безкомпромиссно подойти к подбору действительно высокоэффективных материалов для RGB-светодиодов.

«Наша конструкция подложки придаст гибкость электронике, включая полупроводниковые и схемотехнические технологии. Мы рассчитываем, что новый эластичный OLED снизит барьер для выхода на рынок растягиваемых дисплеев», — заявил профессор Чой.


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