Где самый быстрый Интернет?

голоса Tweet Если Вы когда-нибудь пробовали посмотреть видео или просто скачать достаточно большой файл в аэропорту, Вы наверняка знаете, что обычно это становится настоящим испытанием даже для самых натренированных нервов. Скорость Интернета – одна из тех вещей, на которую не обращаешь внимания пока все нормально. Скорость Интернета становится еще более важной проблемой, когда он необходим для работы. Независимо от того, путешествуете ли вы путешественником, находитесь ли в командировке или просто хотите удаленно решить какие-то личные дела, хорошее интернет-соединение может повысить вашу продуктивность или напротив стать причиной стресса. Вот лишь некоторые задачи, для которых в зарубежной поездке может понадобиться Интернет: удаленная работа; участие в конференции; решение рабочих вопросов во время зарубежной командировки; скачивание посадочного талона; связь с семьей и друзьями; соединение с системами контроля вашего дома в то время, как вы находитесь в путешествии; сдача заданий при обучении за рубежом. В дополнение к скорости Интернета существуют и другие аспекты, которые необходимо учитывать, если вы планируете работать за рубежом. К ним относятся государственный надзор, ограничение доступа к Сети, ограничение свободы слова и наличие запретов на использование VPN. Государственный надзор. Это относится к странам, в которых государству разрешено осуществлять надзор и контроль над посещением сайтов и онлайн-коммуникациями. Правительства ряда стран имеют возможность проводить мониторинг вашей онлайн-активности. Это важно знать, если вы работаете из другой страны. Ограничение доступа к Сети. Это противоположно сетевому нейтралитету, при котором интернет-провайдеры должны предоставлять доступ ко всему контенту и приложениям вне зависимости от их источника. Ограничение доступа к Сети означает возможность блокировки определенных продуктов или веб-сайтов. Когда вы работаете или посещаете другую страну, полезно знать, не искажаются ли результаты поиска. Свобода слова. Это право выражать свое мнение без цензуры, ограничений или наказаний. Если ваша профессия связана с публикацией вашего мнения или точки зрения (например, Вы – журналист или блогер), важно знать о том, как эти законы могут варьироваться в разных странах мира. Ограничения на соцсети. Нередко отдельные приложения и социальные сети заблокированы в тех или иных странах. Если вы – лидер мнения или специалист по соцсетям и планируете поездку за рубеж, то знание таких ограничений позволит вам учесть это при планировании вашей работы за рубежом. Запрет VPN. Виртуальные частные сети или VPN позволяют вам менять ваш IP-адрес и перенаправлять трафик через сеть другой страны. Если страна имеет какие-либо из вышеперечисленных ограничений, то вы сможете их обойти с помощью VPN. Впрочем, правительства ряда стран знают о наличии такой возможности, а потому могут запрещать использование VPN. Исследование доступа в Интернет в 207 странах мира показало, что в 2019 г. средняя скорость широкополосного доступа составила 11,03 Мбит/с. Ниже приведен перечень стран с населением свыше 500 тыс. жителей и наиболее быстрым Интернетом. В этих странах средняя скорость Интернета значительно превышает общемировой показатель, что делает эти страны идеальными для работы и учебы из-за границы. 1. Тайвань – это страна с самой быстрой средней скоростью Интернета, по данным исследования. 23,7 млн. жителей наслаждаются средней скоростью в 85,02 Мбит/с, а фильм размером в 5 ГБ скачивается в среднем за 8 минут. Однако при этом правительство страны осуществляет меры по государственному надзору и ограничению свободы слова. Коворкинговые площадки, проверенные в Тайване: Coworker; CLBC; JustCo. 2. Сингапур занимает второе место по средней скорости Интернета с показателем в 70,86 Мбит/с. Подобно Тайваню, Сингапур применяет меры государственного надзора и ограничения свободы слова. Сингапур занял второе место по темпам роста коворкинга для населения. В прошлом году этот показатель составил 4,7%. Среди них можно упомянуть: Distrii; The Great Room; The Hive. 3. Скандинавская страна Швеция заняла третье место по средней скорости Интернета. Но помимо средней скорости в 55,18 Мбит/с, в этой стране нет ограничений на доступ к Интернет-ресурсам. Швеция не применяет мер государственного надзора, там нет ограничения свободы слова и ограничений на использование соцсетей. Если вы планируете работать здесь, то у вас не должно возникнуть никаких проблем с Интернетом. Коворкинговые площадки, проверенные в Швеции: H2 Health Hub; The Castle; The Colony. 4. Соседка Швеции Дания имеет четвертый показатель по средней скорости Интернета. Жители этой страны могут получить среднюю скорость в 49,19 Мбит/с. Однако, в отличие от той же Швеции, власти этой страны применяют меры по государственному надзору. Рекомендуемые коворкинговые площадки в Дании: Nomad Workspace; Rainmaking Loft; Dare 2 Mansion. 5. Пятая в списке – Япония. В этой стране средняя скорость Интернета составляет 42,77 Мбит/с. Япония применяет меры государственного надзора, а также ограничения на свободу слова. Коворкинговые площадки Японии, на которые стоит обратить снимание: Ginza Hub; Yahoo! Lodge; Tokyo Chapter. 6. Люксембург, известный как мощный европейский центр по управлению инвестициями, не отстает от достижений в сфере высоких технологий. Страна занимает шестое место по средней скорости Интернета с показателем в 41,69 Мбит/с. И хотя в стране существует сетевой нейтралитет и нет ограничений свободы слова и использования соцсетей, все же в стране применяется комплекс мер по государственному надзору. Коворкинговые площадки, проверенные в Люксембурге: LHoFT; Silver Square; The Office. 7. Несмотря на сравнительно небольшую площадь, Нидерланды имеют хорошие показатели интернет-соединения. Средняя скорость составляет 40,21 Мбит/с. Подобно Люксембургу, в Нидерландах применяются меры по государственному надзору. Коворкинговые площадки: Coworker; TSH Collab; A2 Workspace. 8. Известная как нейтральная страна, Швейцария не имеет каких-либо ограничений на Интернет. Ее жители могут наслаждаться средней скоростью в 38,85 Мбит/с без контроля со стороны государства. Если вы планируете поездку в Альпы, то вы можете попробовать спокойно работать из Швейцарии. Коворкинговые площадки в Швейцарии: Outside; Coworking Switzerland; Spaces. 9. Еще одна скандинавская страна Норвегия занимает девятое место по средней скорости Интернета. Когда вы отдыхаете от посещения фьордов, вы можете скачать свой путеводитель путешественника на следующий день со скоростью 38,85 Мбит/с. Коворкинговые площадки, предлагающие услуги в Норвегии: MESH; Oslo International Hub; The Factory. 10. Если вы путешествуете или посещаете конференцию в Испании, то вы можете быть спокойны, потому что эта страна занимает почетное десятое место со средней скоростью Интернета в 36,06 Мбит/с. Хотя Испания придерживается сетевого нейтралитета и не устанавливает какие-либо ограничения на использование соцсетей, в стране все же применяется комплекс мер по государственному надзору и имеется ограничение свободы слова. Коворкинговые площадки в Испании: ImpactHub; MOB Barcelona; Coworking Spain. С полной таблицей стран по скорости и ограничениям Интернета можно ознакомиться по ссылке. Есть много преимуществ у быстрого Интернета, но также важно быть уверенным в надлежащем уровне безопасности при его использовании. Специалисты Panda Security напоминают, что находясь за рубежом или просто вне офиса или дома, желательно по возможности использовать VPN и антивирус для обеспечения безопасности вашего компьютера и мобильного устройства.

