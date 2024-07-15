Gartner вважає, що світові поставки ПК зросли на 1,9% у ІІ кв.

15 июля 2024 г., 11:35

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Згідно з попередніми результатами дослідження Gartner, Inc., у другому кварталі 2024 року світові поставки ПК склали 60,6 млн одиниць, що на 1,9% більше, ніж у другому кварталі 2023 року. Це вже третій квартал поспіль зростання ринку ПК у річному обчисленні.

«Низькі темпи зростання в річному обчисленні разом зі стабілізацією послідовного зростання вказують на те, що ринок знаходиться на правильному шляху до відновлення, - заявив Мікако Кітагава (Mikako Kitagawa), директор-аналітик Gartner. - Завдяки послідовному зростанню на 7,8% в період з І кв. по ІІ кв. 2024 року, запаси ПК повертаються до середнього рівня. Ми не бачимо жодних серйозних проблем з ланцюжком поставок, що дозволяє стверджувати, що ринок чудово налаштований на подальше зростання, оскільки на горизонті очікуються значні оновлення платформ».

У порівнянні з другим кварталом 2023 року в рейтингу шести найбільших постачальників не відбулося жодних змін. Усі шість найбільших постачальників продемонстрували позитивний квартал із зростанням у річному обчисленні, за винятком Dell.

Американський ринок ПК продемонстрував найвищий обсяг відвантажень з третього кварталу 2022 року: було відвантажено понад 18 мільйонів ПК, що на 3,4% більше, ніж у попередньому році.

«Другий квартал у США зазвичай демонструє зростання, яке є наслідком високого сезону продажів у державному та освітньому секторах, - зазначив Кітагава. - Попит на бізнес-комп’ютери також повільно зростав, сприяючи цьому зростанню. Ми очікуємо, що в другій половині 2024 року попит на комп’ютери для комерційного сегмента в США різко зросте».

HP зберегла першість на американському ринку ПК за обсягом поставок з часткою ринку 27%. За нею йде Dell з часткою ринку 25,2%.

Ринок ПК у регіоні EMEA продемонстрував третій квартал поспіль зростання, збільшившись на 4,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому квартальні обсяги поставок залишилися відносно стабільними, з незначним зростанням на 0,4%.

«Останні дані по регіону EMEA свідчать про те, що ринок стабілізується після попередніх спадів і повертається до своїх сезонних тенденцій, а не переживає значний сплеск», - відзначив Кітагава.

Ринок Азійсько-Тихоокеанського регіону скоротився на 2,2% у річному обчисленні, що є менш різким падінням, ніж у попередні кілька кварталів. Падіння відбулося через слабкий ринок Китаю, що нівелювало зростання на зрілих ринках країн Азії та Тихоокеанського регіону, що розвиваються. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні, що розвивається, продовжували спостерігатися середні однозначні темпи зростання, на чолі зі здоровим зростанням в Індії. У Азіатсько-Тихоокеанському регіоні також спостерігалося покращення попиту на ПК, що призвело до зростання в річному обчисленні вперше за два роки.

З початку 2024 року індустрія ПК докладає значних зусиль для просування категорії AI PC - пристроїв з нейронним процесором (NPU). Наприкінці другого кварталу 2024 року був представлений перший комп’ютер зі штучним інтелектом Windows на базі Arm. Очікується, що цей реліз посилить конкуренцію на ринку ПК, потенційно відкриваючи більше можливостей для процесорів Arm на пристроях Windows.

«Незважаючи на ці ринкові зусилля, попит на комп’ютери зі штучним інтелектом зростає повільно, оскільки продукт все ще перебуває на ранній стадії впровадження, і реальні переваги володіння таким пристроєм ще не зрозумілі для більшості покупців», - резюмував Кітагава.

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