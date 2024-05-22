Gartner: витрати кінцевих користувачів публічних хмар у світі перевищать 675 млрд дол. у 2024 році

22 мая 2024 г., 12:56

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Згідно з останнім прогнозом Gartner, витрати кінцевих користувачів на публічні хмарні сервіси у світі зростуть на 20,4% і складуть 675,4 мільярда доларів у 2024 році порівняно з 561 мільярдом доларів у 2023 році. Це зростання зумовлене генеративним штучним інтелектом та модернізацією додатків.



«Подальше зростання витрат на публічні хмарні сервіси, яке ми очікуємо, значною мірою пов’язане з GenAI завдяки постійному створенню універсальних базових моделей і нарощуванню масштабів надання додатків з підтримкою GenAI, - зазначив Сід Наг (Sid Nag), віце-президент-аналітик компанії Gartner. - Завдяки такому постійному зростанню ми очікуємо, що витрати користувачів на публічні хмарні сервіси перевищать позначку в один трильйон доларів ще до кінця цього десятиліття».



Очікується, що у 2024 році всі сегменти хмарного ринку будуть зростати. За прогнозами, найбільші витрати кінцевих користувачів спостерігатимуться в сегменті IaaS - на 25,6% та PaaS - на 20,6%.



«IaaS продовжує демонструвати високі темпи зростання, що є відображенням революції GenAI, яка зараз відбувається, - заявив Наг. - Потреба в інфраструктурі для навчання моделей AI, виведення висновків і точного налаштування тільки зростає і буде продовжувати зростати в геометричній прогресії, що безпосередньо впливає на споживання IaaS».



Хоча послуги хмарної інфраструктури та платформи демонструють найвищі темпи зростання витрат, SaaS залишається найбільшим сегментом хмарного ринку з погляду витрат кінцевих користувачів. За прогнозами, витрати на SaaS зростуть на 20% і складуть 247,2 мільярда доларів у 2024 році.



«Витрати на SaaS обумовлені модернізацією додатків незалежними постачальниками програмного забезпечення для роботи в моделі споживання на основі SaaS, - резюмував Наг. - Організації продовжують збільшувати використання хмарних технологій для конкретних випадків використання, таких як штучний інтелект, машинне навчання, інтернет речей та великі дані, що стимулює зростання SaaS».

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