Gartner: у 2025 році глобальні витрати кінцевих користувачів на публічні хмари складуть 723 млрд дол.

20 ноября 2024 г., 11:35

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Згідно з останнім прогнозом Gartner, витрати кінцевих користувачів на загальнодоступні хмарні сервіси в усьому світі складуть 723,4 мільярда доларів у 2025 році в порівнянні з 595,7 мільярда доларів цього року.

«Використання технологій штучного інтелекту в ІТ та бізнес-операціях невпинно прискорює роль хмарних обчислень у підтримці бізнес-операцій та їх результатів, - заявив Сід Наг (Sid Nag), віце-президент з аналітики Gartner. - Варіанти використання хмарних технологій продовжують розширюватися, все більше уваги приділяється розподіленим, гібридним, хмарним та мультихмарним середовищам, що підтримуються крос-хмарними платформами, завдяки чому ринок публічних хмарних сервісів досягне 21,5% зростання у 2025 році».

Аналітики Gartner досліджують пріоритети витрат на хмарні технології для лідерів інфраструктури та операцій (infrastructure and operations, I&O) під час конференції Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conference, яка проходить тут і завтра.

Gartner прогнозує, що до 2027 року 90% організацій перейдуть на гібридні хмари, а найбільш нагальною проблемою GenAI, яку необхідно буде вирішити протягом наступного року, стане синхронізація даних у гібридному хмарному середовищі.

Загалом очікується, що всі сегменти хмарного ринку продемонструють двозначні темпи зростання у 2025 році, що підкреслює необхідність ефективної інтеграції ІТ-відділів у свої стратегії GenAI та підготовку до запуску інфраструктури АІ та GenAI на периферії.

Зростання галузевих та вертикальних моделей GenAI, які є кураторськими, приватними та безпечними, а також вимагають підвищення кваліфікації, висновків та тонкого налаштування, продовжуватиме стимулювати зростання витрат на публічні хмарні сервіси у всьому світі.

У 2025 році організації все більше приваблюватиме ефективність пропозицій хмарної інфраструктури та платформних послуг (cloud infrastructure and platform services, CIPS). Gartner визначає ринок CIPS як повнофункціональну платформу, на якій можливості IaaS і PaaS надаються як інтегровані хмарні сервіси.

«Організації обирають CIPS, тому що сучасні робочі навантаження є складними, і організації шукають інтегровані платформи для спрощення розробки, розгортання та експлуатації. Організації, які розгортають мультихмарну модель впровадження, що продовжує зростати, також збільшують витрати на CIPS», - зазначив пан Наг.

Крім того, міжхмарна інтеграційна платформа (cross cloud integration framework, CCIF), яка робить мультихмарність реальністю, стане ключовим чинником моделі впровадження CIPS. Наприклад, організаціям знадобляться міжхмарні можливості GenAI для обслуговування складних робочих навантажень і сценаріїв використання штучного інтелекту.

Gartner очікує, що витрати кінцевих користувачів на CIPS зростуть на 24,2% у 2025 році і досягнуть 301 млрд дол. За прогнозами, у наступному році на пропозиції CIPS припадатиме 72% ІТ-витрат на IaaS і PaaS порівняно з 70% у 2022 році.

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