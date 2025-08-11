Gartner: світовий ринок IaaS-послуг зріс на 22,5%, до 171,8 млрд дол. у 2024 р.

11 августа 2025 г., 11:45

Згідно з даними дослідницької компанії Gartner, світовий ринок послуг публічних хмарних інфраструктур (IaaS) у 2024 році зріс на 22,5%, досягнувши 171,8 млрд дол. Це зростання було зумовлене підвищеним попитом на інфраструктуру для штучного інтелекту (AI) та прискоренням процесів міграції бізнесу в хмару.

У 2024 році п'ятірка найбільших провайдерів IaaS зайняла 82,1% ринку. Компанія Amazon зберегла своє лідерство, отримавши дохід у розмірі 64,8 млрд дол., що відповідає частці у 37,7%. За нею йдуть Microsoft з 23,9%, Google з 9%, Alibaba Group з 7,2% та Huawei з 4,1%.

Варто зазначити, що найвищі темпи зростання продемонстрували Google (35,4%) та Microsoft (27,6%), тоді як зростання Amazon становило 18,6%.

За словами Хардіпа Сінгха (Hardeep Singh), провідного аналітика Gartner, основним рушієм зростання є прагнення компаній до більшої гнучкості та стійкості. "Підприємства хочуть трансформувати свою IT-інфраструктуру, використовуючи численні платформи для AI та надаючи пріоритет міграції наявних робочих навантажень у хмару", — зазначив аналітик.

Сінґх додав, що провідні хмарні провайдери активно інвестують в інфраструктуру та можливості AI, оскільки очікують, що AI стане значно більшим джерелом доходу в майбутньому, хоча наразі він становить лише невелику частину їхніх загальних доходів у сфері IaaS. Важливу роль також відіграють так звані "не-гіперскейлери" та провайдери послуг GPU-як-сервісу (GPUaaS), які, хоч і є поки що невеликими гравцями, допомагають задовольнити негайні потреби в обчислювальних потужностях.

