Gartner: світовий дохід публічних хмарних сервісів IaaS зріс на 16,2% у 2023 році

23 июля 2024 г., 14:35

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Світовий ринок інфраструктури як послуги (IaaS) виріс на 16,2% у 2023 році, досягнувши 140 мільярдів доларів (у порівнянні з 120 мільярдами доларів у 2022 році), згідно з даними Gartner.



«Хмарні технології продовжують залишатися основним фактором, що змінює бізнес, частково через орієнтацію на гіпермасштабні компанії, які прагнуть підтримувати пропозиції, пов'язані з суверенітетом, етикою, конфіденційністю та стійкістю, - зазначив Сід Наг (Sid Nag), віце-президент-аналітик Gartner. - Це повинно продовжити експоненціальне зростання в майбутньому, оскільки ці пропозиції будуть стимулюватися інвестиціями в генеративний ШІ (GenAI) до 2024 року і далі».



У 2023 році на п'ять найбільших постачальників IaaS припадало 82% ринку. Amazon продовжує лідирувати на світовому ринку IaaS з виручкою 54,6 млрд дол. і часткою ринку 39%, за нею йде Microsoft з часткою ринку 23%. З ростом на 26,3% у 2023 році Google перемістився на третю позицію з часткою ринку 8,2%. Alibaba посіла четверте місце з 7,9% ринку.



«Оскільки провідні гіперскейлери продовжують розвивати свої пропозиції IaaS в тіні GenAI, ми також повинні побачити зростання інших сфер, таких як програмне забезпечення як послуга (SaaS) та платформа як послуга (PaaS). IaaS - це течія, яка піднімає всі човни», - підкреслив Наг.



GenAI починає впливати на зростання хмарних ринків, хоча зростання, зумовлене АІ, у 2023 році було невеликим.



«Хмара - це фундаментальний і масштабований субстрат, необхідний для того, щоб зробити GenAI реальністю. Сегменти, які починають відчувати вплив GenAI, включають IaaS, де навчання моделей АІ споживає ресурси IaaS, і SaaS, де можливості GenAI починають включатися в додатки SaaS, - резюмував Наг. - Попит на потужності на ринках публічних хмар вже різко зріс і продовжить зростати до 2028 року. У найближчій перспективі зростання доходів на основі АІ буде невеликим порівняно із загальним ринком публічних хмар».

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