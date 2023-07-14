Gartner: ринок ПК демонструє перші ознаки стабілізації

14 июля 2023 г., 11:25

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Згідно з попередніми результатами дослідження Gartner, у другому кварталі 2023 року світові поставки ПК склали 59,7 млн одиниць, що на 16,6% менше рік тому. Після семи кварталів поспіль падіння в річному обчисленні ринок ПК демонструє перші ознаки стабілізації, включаючи послідовне зростання в порівнянні з попереднім кварталом.

«Темпи падіння ринку ПК сповільнилися, що вказує на те, що обсяги поставок, можливо, досягли найнижчої точки, - вважає Мікако Кітагава (Mikako Kitagawa), директор-аналітик Gartner. - Після більш ніж року проблем спостерігається прогрес у скороченні запасів ПК, що підтримується поступовим зростанням попиту на бізнес-комп’ютери. Gartner очікує, що запаси ПК нормалізуються до кінця цього року, а попит на ПК повернеться до зростання, починаючи з 2024 року».

У другому кварталі 2023 року топ-список вендорів на світовому ринку ПК залишився незмінним: Lenovo зберегла перше місце за обсягами поставок з часткою ринку 24%.

У цьому кварталі поставки Lenovo знову знизилися в річному обчисленні, але послідовно зростали. Регіони EMEA та Азіатсько-Тихоокеанський регіон були складними для Lenovo, але в Латинській та Північній Америці компанія зазнала лише помірного падіння.

Обсяги поставок HP у другому кварталі впали лише незначно, припинивши низку послідовних двозначних падінь. Поставки ноутбуків дещо зросли, але були компенсовані зниженням поставок настільних комп’ютерів. Американський ринок ноутбуків був стійким для HP, з двозначним зростанням у річному обчисленні.

Компанія Dell продемонструвала п’ятий квартал поспіль падіння, причому поставки скоротилися в більшості ключових регіонів. Азійсько-Тихоокеанський регіон був найскладнішим ринком для Dell, де поставки скорочувалися швидше, ніж у середньому по регіону. На ринку настільних комп’ютерів у США Dell працювала відносно добре, зберігши позицію провідного постачальника.

«Ціни та доступність компонентів для ПК значно покращилися, що допомогло стабілізувати прибутковість постачальників, попри ціновий тиск, спрямований на ліквідацію запасів, - сказав Кітагава. - Однак, оскільки ринок ПК починає відновлюватися і попит на компоненти зростає, сприятливі цінові умови на пам’ять і SSD-накопичувачі, якими користувалися виробники ПК, добігають кінця».

Економіка США була відносно стабільною, що зменшило занепокоєння серед покупців малого та середнього бізнесу і поступово стимулювало попит на ПК. Також відновився попит на Chromebook з боку освітніх установ, а також попит на ноутбуки серед державних замовників. Однак споживчий попит на ПК у США залишався слабким.

Ринок ПК у регіоні EMEA скоротився на 14,6% у річному обчисленні, що стало шостим кварталом падіння поспіль. Політична нестабільність, інфляційний тиск і підвищення процентних ставок продовжували впливати на попит на ПК.

«Несприятливі перспективи розвитку бізнесу обмежують витрати на бізнес-комп’ютери в регіоні EMEA, оскільки компанії скорочують бюджети на ПК як стратегію управління витратами, - наголосив Кітагава. - Впевненість бізнесу повинна зростати, щоб впливати на більш активні моделі купівлі ПК. Тим часом споживчий попит залишається низьким, оскільки всі верстви населення відчувають на собі інфляційний тиск».

Ринок ПК в Азійсько-Тихоокеанському регіоні також продовжив падіння, скоротившись на 26,9% у річному обчисленні. Особливо слабкий ринок ПК у Китаї через економічну невизначеність та низький споживчий попит суттєво вплинув на результати регіону.

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