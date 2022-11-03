Gartner прогнозує, що у наступному році світові витрати на публічні хмари досягнуть 600 млрд дол.

3 ноября 2022 г., 16:05

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Згідно з останнім прогнозом компанії Gartner, витрати кінцевих користувачів на публічні хмарні сервіси у світі зростуть на 20,7% і складуть 591,8 млрд дол. у 2023 році в порівнянні з 490,3 млрд дол. у цього року. Це вище прогнозу зростання на 18,8% на 2022 рік.



«Поточний інфляційний тиск і макроекономічні умови надають виштовхуючий і притягуючий ефект на витрати на хмарні технології, - наголосив Сід Наг (Sid Nag), віце-президент-аналітик Gartner. - Хмарні обчислення і надалі залишатимуться бастіоном безпеки та інновацій, підтримуючи зростання в непевні часи завдяки своїй гнучкості, еластичності та масштабованості. Тим не менш, організації можуть витрачати тільки те, що у них є. Витрати на хмару можуть зменшитися, якщо скоротяться загальні ІТ-бюджети, враховуючи, що хмарні технології продовжують залишатися найбільшою частиною ІТ-витрат і пропорційно зростатимуть разом з бюджетом».



У 2023 році очікується зростання у всіх сегментах. Прогнозується, що найбільше збільшення витрат на інфраструктуру як послугу (IaaS) - 29,8%.



«Міграція в хмару не зупиняється, - підкреслив Наг. - IaaS, природно, буде продовжувати рости, оскільки підприємства прискорюють ініціативи з модернізації ІТ з метою мінімізації ризиків і оптимізації витрат. Перенесення операцій в хмару також знижує капітальні витрати за рахунок збільшення грошових витрат протягом терміну підписки, що є ключовою перевагою в середовищі, де грошові кошти можуть мати вирішальне значення для підтримки операцій».



Gartner очікує, що PaaS і програмне забезпечення як послуга (SaaS) зазнають найбільш значного впливу інфляції через кадрові проблеми і зосередженість на захисті маржі. Тим не менш, обидва сегменти продовжать зростати, і Gartner прогнозує зростання на 23,2% для PaaS і 16,8% для SaaS у 2023 році.



«Для розробки сучасних SaaS-додатків потрібен більш високооплачуваний і кваліфікований персонал, тому організації зіткнуться з труднощами, оскільки найм скорочується з метою контролю витрат, - підкреслив Наг. - Але оскільки PaaS може сприяти більш ефективному і автоматизованому створенню коду для додатків SaaS, рівень споживання PaaS відповідно збільшиться».



«Незважаючи на зростання, прибутковість і тиск конкуренції, витрати на хмарні технології будуть продовжуватися через постійне використання хмар, - додав Сід Наг. - Як тільки додатки і робочі навантаження переміщуються в хмару, вони, як правило, залишаються там, а моделі підписки гарантують, що витрати будуть продовжуватися протягом усього терміну дії контракту і, швидше за все, далеко за його межами. Для цих постачальників витрати на хмару - це ануїтет, тобто подарунок, який продовжує дарувати».

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