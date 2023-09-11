Gartner прогнозує, що у цьому році буде відвантажено 15 мільйонів електромобілів

11 сентября 2023 г., 17:25

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Згідно з останнім прогнозом Gartner, цього року у світі буде продано майже 15 мільйонів електромобілів (електричних та гібридних, що підзаряджаються від мережі). А наступного року за попередніми оцінками поставки електромобілів зростуть на 19% до 17,9 мільйона одиниць.

Gartner прогнозує, що поставки всіх електромобілів (EV) - легкових автомобілів, автобусів, мікроавтобусів і важких вантажівок - складуть 18,5 млн одиниць у 2024 році.

Прогнозується, що глобальні поставки акумуляторних електромобілів (BEV) зростуть з 9 млн у 2022 році до 11 млн одиниць до кінця 2023 року. Очікується, що гібридні авто з підзарядкою (PHEV) зростатимуть дещо повільніше - з 3 млн одиниць до 4 млн одиниць у той же період.

"Частка PHEV у відсотках від загальної кількості електромобілів у таких країнах, як США, Канада та Японія, дещо зросте, оскільки споживачі там віддають перевагу PHEV, а не BEV. Американські споживачі, які переходять від автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, віддають перевагу електромобілям PHEV, а не їхнім аналогам BEV, оскільки PHEV поєднують в собі можливість їздити містом без викидів зі зручністю бензинових двигунів для більш тривалих поїздок, - вказує Джонатан Девенпорт (Jonathan Davenport), старший директор-аналітик компанії Gartner. - Ситуація відрізняється в Західній Європі, Китаї і, меншою мірою, в Індії, де споживачі віддають перевагу більш низьким загальним експлуатаційним витратам, більш тихому водінню і "зеленим" характеристикам електромобілів".

Рішення урядів щодо скорочення викидів від транспортних засобів та деякі ініціативи на рівні країн, такі як впровадження законодавства, що дозволяє продаж лише транспортних засобів з нульовим рівнем викидів, та намагання забезпечити мінімальний рівень використання електромобілів PHEV, призвели до змін у поведінці автовиробників. Деякі автовиробники прагнуть усунути викиди з вихлопних труб нових малотоннажних автомобілів до 2035 року, а інші - до 2030 року досягти обсягу продажів електромобілів від 40% до 50% від річного обсягу продажів у США. Крім того, зростаюча важливість електромобілів призвела до того, що нові учасники ринку виводять на ринок нові платформи електрокарів.

"Постійне посилення норм викидів призведе до того, що до 2030 року автовиробники будуть змушені переорієнтувати більше половини моделей автомобілів, що продаються, на електрику», - сказав Девенпорт.

Аналітики Gartner очікують, що до 2027 року середня ціна електромобіля досягне паритету з автомобілями з ДВЗ аналогічного розміру та конфігурації, що прискорить глобальне впровадження електромобілів. Однак до 2030 року виробництво електроенергії та пропускна здатність мереж можуть стати факторами, що стримуватимуть масове впровадження електромобілів, незалежно від ціни.

"Якщо країни не вживатимуть заходів для стимулювання водіїв електромобілів заряджати їх поза піковими періодами споживання електроенергії, перехід на електромобілі може створити додаткове навантаження як на потужності з виробництва електроенергії, так і на розподільчу інфраструктуру, - зазначає Девенпорт. - Використання подвійних денних і нічних або навіть півгодинних тарифів на електроенергію може стимулювати водіїв електромобілів заряджатися поза піковими періодами, що вимагатиме масового впровадження інтелектуального обліку. Аналогічно, здатність комунальних служб керувати зарядними пристроями безпосередньо через інтерфейси прикладного програмування (API) дозволила б миттєво припиняти зарядку електромобілів у години пікового споживання, щоб не допустити перевищення навантажень на мережу".

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