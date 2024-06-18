Gartner: половина компаній зі складськими операціями будуть використовувати системи технічного зору на базі АІ до 2027 року

18 июня 2024 г., 11:45

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Аналітики Gartner вважають, що до 2027 року 50% компаній зі складськими операціями будуть використовувати системи технічного зору зі штучним інтелектом, які замінять традиційні процеси.



Експерти Gartner представили ключові тенденції розвитку технологій ланцюгів поставок, які підтримуватимуть нові бізнес-моделі, розширюватимуть і автоматизуватимуть процес прийняття рішень, а також сприятимуть співпраці в екосистемі.



Системи технічного зору зі штучним інтелектом - це нові рішення для гіпер-автоматизації, які поєднують промислові 3D-камери, програмне забезпечення для комп'ютерного зору та передові технології розпізнавання образів зі штучним інтелектом. Ці рішення використовують системи технічного зору з високою роздільною здатністю в поєднанні з передовими можливостями розпізнавання образів і машинного навчання, щоб докорінно змінити багато процесів, які раніше залежали від ручної обробки людиною.



"Компанії виходять за рамки традиційних рішень, оскільки зростає потреба в постійному підвищенні ефективності операційних процесів, - говорить Карлі Вест (Carly West), старший директор-аналітик практики Gartner по роботі з ланцюгами поставок. - Системи технічного зору зі штучним інтелектом швидко поширюватимуться у складських операціях, оскільки їхня перевага очевидна: не лише для управління запасами, а й для моніторингу, який може виявляти проблеми безпеки та ергономіки для працівників у режимі реального часу".



Дані опитування Gartner, проведеного в грудні 2023 року серед 506 фахівців у галузі ланцюгів поставок, які беруть участь в управлінні та операційних процесах, показали, що 20% респондентів вже впровадили системи технічного зору зі штучним інтелектом. Уест зазначила, що очікується, що цей імпульс збережеться, оскільки вартість і продуктивність камер швидко покращуються, а можливості розпізнавання образів АІ-моделей стають все більш компактними і надійними, оскільки рішення стають все більш комплексними і надійними.



Gartner також зазначає, що у найближчій перспективі не буде єдиного постачальника або рішення, яке підходить для всіх можливих варіантів використання. Однак ціннісні пропозиції цих рішень потенційно можуть виправдати експерименти з кількома альтернативами з низьким ризиком і низькими витратами.



Аналітики рекомендують почати з простих процесів, таких як підрахунок циклів або моніторинг безпеки працівників, які адаптовані для системи технічного зору зі штучним інтелектом.

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