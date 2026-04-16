Gartner: кожна четверта корпоративна програма з GenAI зазнаватиме регулярних атак

16 апреля 2026 г., 15:25

До 2028 року 25% усіх корпоративних додатків на базі генеративного штучного інтелекту зазнаватимуть щонайменше п'яти незначних інцидентів безпеки на рік. Як повідомляє видання Gartner, цей показник суттєво зросте порівняно з 9% у 2025 році. Аналітики компанії зазначають, що в міру прискорення впровадження агентних АІ-додатків та використання таких технологій, як Model Context Protocol (MCP), з'являтимуться нові вектори атак, а незрілі практики безпеки значно підвищать рівні ризиків для організацій.



Старший директор-аналітик Gartner Аарон Лорд (Aaron Lord) підкреслив, що протокол MCP створювався насамперед для забезпечення сумісності, простоти використання та гнучкості, а не для суворого дотримання безпеки за замовчуванням. Через це помилки в налаштуваннях агентного АІ можуть виникати без постійного нагляду. Прогнозується, що до 2029 року 15% усіх корпоративних GenAI-додатків стикатимуться щонайменше з одним серйозним інцидентом безпеки щороку, тоді як у 2025 році цей показник становив лише 3%.



Основними загрозами є витік конфіденційних даних та вразливості в сторонніх компонентах. Особливу небезпеку становлять сценарії, де АІ-агенти мають доступ до чутливої інформації, обробляють неперевірений контент або мають можливість зовнішньої комунікації в межах одного робочого циклу. Експерти Gartner рекомендують лідерам з розробки програмного забезпечення класифікувати такі комбінації як «зони заборони» через високий ризик ексфільтрації даних. Для мінімізації загроз необхідно впроваджувати суворі процеси автентифікації та авторизації, розроблені спеціально для АІ-агентів, а не успадковані від людських ролей.



Для успішної протидії вразливостям MCP організаціям потрібно зосередитися на виявленні відомих патернів загроз, таких як ін'єкції контенту, загрози ланцюжку постачання та випадкове розголошення даних через надмірну «допомогу» АІ-агента. Gartner радить залучати профільних експертів для визначення захисних бар’єрів (guardrails) до того, як клієнти MCP отримають доступ до ресурсів. Власниками серверів MCP мають ставати представники відповідних бізнес-доменів, що дозволить забезпечити контроль доступу та відповідність нормативним вимогам у міру зростання складності агентних систем.



Прогноз Gartner вказує на критичний розрив між швидкістю розробки агентних систем та розвитком інструментів їхнього захисту. Популярність протоколу MCP як інструменту швидкої інтеграції АІ-моделей у корпоративну інфраструктуру створює ілюзію безпеки, тоді як насправді він відкриває нові можливості для кіберзлочинців. Стратегічний ризик полягає в тому, що автономність АІ-агентів дозволяє їм здійснювати дії від імені компанії, що в разі компрометації може призвести до неконтрольованого поширення шкідливого коду або витоку інтелектуальної власності в промислових масштабах.



Перехід від ролі оператора до оркестратора систем АІ вимагає від ІТ-директорів перегляду самої моделі довіри всередині мережі. Рекомендації щодо створення специфічних для агентів прав доступу підкреслюють, що традиційні методи захисту периметра більше не є ефективними. У найближчі роки головним викликом стане балансування між продуктивністю, яку дають агентні системи, та необхідністю впровадження «безпеки через дизайн», де кожна взаємодія АІ з даними має бути верифікованою та обмеженою чіткими бізнес-правилами.

