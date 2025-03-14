Gartner: до 2028 року понад 20% корпоративних додатків будуть використовувати алгоритми персоналізації на основі АІ

14 марта 2025 г., 15:35

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За даними Gartner до 2028 року понад 20% цифрових робочих додатків будуть використовувати алгоритми персоналізації на основі штучного інтелекту для створення адаптивного досвіду для працівників.

Опитування 5141 працівника, проведене Gartner з квітня по липень 2024 року, показало, що лише 23% цифрових працівників повністю задоволені своїми робочими додатками, тоді як у 2022 році цей показник становив 30%.

«Додатки, що використовуються для роботи, повинні бути такими ж інтуїтивно зрозумілими та розширювати можливості, як і найпопулярніші споживчі рішення, - зазначає Торі Полман, віце-президент з аналітики Gartner. - Це саме те, чого прагнуть працівники - безперебійного, персоналізованого та багатоканального цифрового досвіду, який відображає простоту та послідовність основних споживчих додатків.

«Проте за останні десять років розрив між користувацькими та корпоративними додатками збільшився. Багато з останніх все ще є ізольованими, непослідовними і негнучкими, що залишає бажати кращого з точки зору користувацького досвіду», - підкреслив Полман.

Щоб вдосконалити робочі додатки та подолати розрив між ними і користувацьким досвідом, технологічні лідери повинні вжити п'ять прямих заходів з точки зору Gartner.

Впроваджувати найкращі практики: Зосередьтеся на персоналізації на основі штучного інтелекту в робочих додатках. Ці інструменти повинні аналізувати стилі роботи, щоб надавати персоналізовану інформацію, визначати пріоритетність завдань і автоматизувати робочі процеси, пристосовані для підвищення продуктивності кожного працівника.

Забезпечте прозорість: Чітко пояснюйте, як функціонують алгоритми цифрового робочого місця, та дотримуйтесь етичних норм. Деталізуйте процеси прийняття рішень та впроваджуйте надійні заходи захисту даних і безпеки, щоб захистити інформацію про співробітників і побудувати довіру.

Розставляйте пріоритети щодо ключових результатів: Визначте критичні бізнес-цілі, такі як покращення якості обслуговування клієнтів під час першого дзвінка. Визначте, які ролі співробітників отримають найбільшу користь від персоналізації на основі штучного інтелекту, і дослідіть, як адаптивний користувацький досвід може зменшити тертя і підвищити продуктивність.

Визначте чіткі вимоги: Під час вибору постачальника віддавайте перевагу програмам з адаптивними інтерфейсами на основі штучного інтелекту, персоналізованим управлінням завданнями та дизайном, орієнтованим на досвід співробітників, щоб забезпечити інтуїтивно зрозумілі та ефективні інструменти.

Моніторинг та адаптація: Регулярно оцінюйте ефективність персоналізації на основі АІ. Збирайте відгуки співробітників і постійно вдосконалюйте їх, щоб забезпечити відповідність цих інструментів потребам співробітників і цілям організації, що постійно змінюються.

«У сфері цифрових додатків для робочого місця ці алгоритми можуть змінити правила гри для продуктивності, розуміючи і спостерігаючи за поведінкою, уподобаннями і минулими взаємодіями працівників, щоб надавати їм рекомендації, - вважає Полман. - Потужність цих алгоритмів дозволяє отримати цінну інформацію, впорядкувати інформацію, визначити пріоритетність завдань для працівників і навіть автоматизувати робочі процеси, щоб заощадити час і полегшити основну роботу».

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