Гарантировать надёжность криптографической защиты может теория случайности

28 июля 2020 г., 19:55

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В новой статье, учёные из Корнельского университета (штат Нью Йорк) обнаружили связь злободневного вопроса о надёжности алгоритмов шифрования с фундаментальной математической концепцией, служащей для определения и количественного измерения случайности.

«Наш результат не только показывает, что криптография имеет естественную «материнскую» проблему, но также демонстрирует глубокую связь между двумя совершенно отдельными областями математики и информатики – криптографией и алгоритмической теорией информации», – отметил Рафаэль Пасс (Rafael Pass), профессор компьютерных наук в Cornell Tech.

«Если вам удастся придумать алгоритм решения ограниченной во времени проблемы колмогоровской сложности, то вы можете взломать все криптохранилища, все схемы шифрования, все цифровые подписи, – популярно пояснил полученные результаты Пасс. – Но если не существует алгоритма, эффективно решающего эту проблему, вы можете получить одностороннюю функцию, а значит, обеспечить надёжное шифрование, цифровые подписи и всё такое».

Понятие ограниченной по времени колмогоровской сложности было введено в 1980-х годах. В элементарном изложении это минимальная длина кода программы, генерирующей заданную строку цифр за определённый промежуток времени. Она принимается как мера информативности (или случайности) этой строки.

На десять лет раньше, в поисках более надежных методов шифрования, исследователи пришли к концепции односторонних функций. Такие математические функции легко вычисляются для любого входного значения, однако найти по значению функции её аргумент практически невозможно с точки зрения теории сложности вычислений.

Разрыв между сложностью решения прямой и обратной ей функции, определяет её криптографическую эффективность. Проблема состоит в том, что теоретикам пока не удавалось доказать, что односторонние функции существуют.

В своей статье, которая будет представлена в ноябре на Симпозиуме IEEE по основам компьютерных наук, Пасс и его соавтор, аспирант Яньи Лю (Yanyi Liu), показали, что односторонние функции существуют, если ограниченная по времени колмогоровская сложность является вычислительно трудной. Хотя этот вывод является теоретическим, он имеет далекоидущие практические следствия для обеспечения безопасности конфиденциальных данных в сети Интернет.

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