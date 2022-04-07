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Sergey Petrenko

Ганьбитися до сумного кінця

7 апреля 2022 г., 17:25

«Роскомнагляд» вирішив застосувати заходи «сприйняття» щодо Google, який «розповсюджує фейки» про війну в Україні та не видаляє матеріали «Правого сектора» та «Азова». Наразі компанії заборонено рекламувати свої ресурси, а пошукові системи інформуватимуть інтернет-користувачів про порушення законодавства компанією Google.

Виглядає це як зусилля прапорщика зупинити поїзд. Якщо йдеться про заборону офлайн-рекламним майданчикам розміщувати рекламу Гугла, то як це практично реалізувати? Йдеться про інформаційні ресурси, а «Карти» та Android можна? Нарешті, найсмачніше – про пошукові системи. Таких у Росії рівно одна – це «Яндекс». Тобто «Яндекс» тепер скрізь, де показує посилання на Google, буде ще такий дисклеймер про порушення? Я навіть не дуже здивуюся, якщо так і зроблять, треба ганьбитися до сумного кінця.

Ганьбитися до сумного кінця

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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