Футбольний клуб «Барселона» та HPE підписали партнерську угоду

24 июня 2024 г., 16:45

0

Tweet

Компанія HPE повідомила, що уклала угоду з іспанським футбольним клубом «Барселона» на чотирирічне партнерство.

В рамках угоди передові мережеві та хмарні можливості з Hewlett Packard Enterprise будуть вбудовані в оновлений стадіон «Камп Ноу» та пов'язаний комплекс «Espai Barça».

HPE отримає статус офіційного партнера Espai Barça Edge-to-Cloud до 30 червня 2028 року.

Проєкт Espai Barça передбачає модернізацію та розширення стадіону «Камп Ноу» до 105 000 місць, а також реконструкцію навколишніх об'єктів.

«Партнерство з HPE є кроком до створення безпечного та цифрового середовища для Espai Barça. Великий досвід компанії у мережевих та хмарних технологіях означає, що ми зможемо запропонувати нашим вболівальникам, прихильникам персоналізований досвід, таким чином значно покращивши їх взаємодію з клубом у дні матчів на Spotify Camp Nou, а також під час різноманітних заходів, які будуть організовані на майбутньому стадіоні», зазначив Юулі Гуіу (Juli Guiu), віце-президент з маркетингу футбольного клубу "Барселона

ФК "Барселона" прагне перетворити "Еспай Барса" на міжнародний центр інновацій, і ця угода з HPE є прикладом того, щоб підкреслити його прихильність до впровадження інноваційних технологій, які покращать досвід членів клубу та вболівальників. За підтримки HPE "Еспай Барса" вдасться бути на передовій технологічних інновацій у світі спорту. Нові послуги, які стануть доступними для вболівальників, включають гейміфікацію та віртуальну реальність. Крім того, команди з усіх підрозділів клубу зможуть скористатися передовою аналітикою для оптимізації ігрових показників і стратегії.

В рамках цієї угоди HPE впровадить HPE GreenLake Private Cloud Enterprise з серверами і системами зберігання даних HPE і мережею HPE Aruba Networking, включаючи передові рішення для кампусів і безпечних центрів обробки даних з підтримкою штучного інтелекту.

Підкреслюється, що мережа HPE забезпечить загальну основу нульової довіри з наскрізною видимістю та глобальними політиками безпеки, які можуть бути застосовані на межі мережі. Центр обробки даних оснащений найсучаснішими комутаторами розподілених сервісів, які забезпечують новий рівень безпеки для з'єднання серверів, покращуючи захист і прозорість.

HPE також розгорне вдосконалену високошвидкісну захищену бездротову мережу на стадіоні "Камп Ноу", щоб забезпечити найкращий клієнтський досвід для понад 100 000 вболівальників, які перебувають на стадіоні, з подальшими планами щодо впровадження приватної мережі 5G. Крім того, HPE GreenLake Private Cloud Enterprise модернізує ІТ-інфраструктуру стадіону, щоб забезпечити спрощене управління робочими навантаженнями, покращену автоматизацію, підвищену безпеку даних, гнучкість та доступність.

"Технології є невід'ємною частиною зростання та глобальної експансії спорту, а також прискорення інновацій. HPE рада виступити офіційним партнером одного з провідних світових футбольних клубів, щоб покращити досвід відвідувачів та вболівальників, надаючи найсучасніші технології для "Еспай Барси" та культового стадіону "Камп Ноу", який користується популярністю на Spotify», підкреслив Альфредо Єпес (Alfredo Yepez), старший віце-президент і керуючий директор у Латинській Америці та Південній Європі, Hewlett Packard Enterprise

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365