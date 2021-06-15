Фронтальная камера с оптической стабилизацией и сдвоенной вспышкой

15 июня 2021 г., 15:31

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Киевский офис vivo провел презентацию нового смартфона V21, в котором основной акцент сделан на усилении возможностей фронтальной камеры.

Живая презентация – в последнее время редкость, но в vivo решили воспользоваться таким форматом, тем более что компания стала одним из партнеров финала чемпионата Европы. Поэтому собрала журналистов не только для наглядного знакомства с новинкой, но и для просмотра церемонии открытия и первого матча.

Впервые выступивший перед журналистами глава vivo в Украине Макс Лоу (Max Lou) напомнил присутствующим о прочных позициях бренда на мировом рынке. Оказывается, в на сегодня смартфоны vivo используют около 400 млн человек.

Виталий Кузнецов, директор по продажам vivo в Украине, и Наталия Череповская, PR-менеджер из киевского офиса vivo, остановились на технологических достижениях производителя, среди которых реализация подэкранного сканера и камера на карданной подвеске. Поскольку в современных смартфонах одна из приоритетных функций мобильная съемка, vivo в своей очередной новинке решила сделать ставку на усовершенствовании функциональности фронтальной камеры.

Прежде всего стоит отметить наличие во фронтальной камере модели V21 оптической стабилизации (OIS), которая сочетается с электронной стабилизацией изображения (EIS). И это притом, что смартфон стал одним из самых тонких в индустрии – толщина его корпуса 7,29 мм.



«Мы разработали линейку V21, основываясь на нашем понимании вещей, которые наши клиенты больше всего ценят в своих смартфонах. Фронтальная камера с OIS знаменует собой радикальный шаг в установлении стандарта для будущих фронтальных камер смартфонов», - говорит Макс Лоу, СЕО vivo в Украине. «По мере того как виртуальный мир продолжает сливаться с нашей физической реальностью, фронтальная камера с OIS смартфона V21 с ее мощной подсветкой селфи, элегантным дизайном и потрясающим пользовательским интерфейсом поможет нашим клиентам показать себя с лучшей стороны как в виртуальном мире, так и в повседневной жизни».

Фронтальная камера V21 с автофокусировкой оснащена сенсором с разрешением 44 Мп. Для уверенной съемки в темное время используется двойная подсветка, которая сочетает мягкий свет экрана и две разместившиеся по краям экрана встроенные фронтальные вспышки. Производитель также обращает внимание на наличие алгоритма AI, который снижает шум в темноте, что призвано обеспечить лучшую фокусировку и четкость лиц. Признаться, впервые сталкиваюсь с таким усилением съемки фронтальной камеры для работы ночью.

Основная камера модели V21 с разрешением 64 Мп и оптической стабилизацией включает также модули для широкоугольной (8 Мп) и макросъемки (2 Мп). В последнее время получила популярность реализованная и в новинке функция Dual-view, которая позволяет записывать видео с обеих сторон смартфона.

В новинке установлен дисплей E3 AMOLED FullView с частотой обновления 90 Гц, диагональю 6.44 дюйма и разрешением 1080x2400. Он обеспечивает максимальную яркость 500 нит и поддерживает технологию HDR10+. А базируется новинка на чипе MTK Dimensity 800U 5G, дополненном 8 ГБ ОЗУ и накопителем UFS 2.2 на 128 ГБ с возможностью расширения картами microSDXC. Среди интересных возможностей платформы – выделение части энергонезависимой памяти под оперативную.

Встроенный аккумулятор на 4000 мАч поддерживает технологию зарядки FlashCharge мощностью 33 Вт. Задняя сторона смартфона оформлена из нового стекла AG с вариантами дизайна «Закат солнца» и «Темные сумерки».

С 14 июня стартовал предзаказ на модель V21 во всех магазинах партнеров. Рекомендуемая цена в период предзаказа составляет 12999 грн, а с 1 июля она составит 13999 грн.

Познакомили на презентации и с нацеленной на массовую аудиторию моделью V21e, которая базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 720G. Фронтальная камера здесь на 44 Мп, а в состав основной входит тот же состав модулей – 64, 8 и 2 Мп.

Хотя на первый взгляд модели V21 и V21e сложно отличить, но последняя выпускается в варианте дизайна с переливающейся задней крышкой.

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