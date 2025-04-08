Франція надає підтримку енергетичної стійкості України, особливо в атомній галузі

8 апреля 2025 г., 10:25

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Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з французькою делегацією на чолі зі Спеціальним посланником Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.

«Дуже важливу роль у проходженні цієї складної зими відіграла атомна енергетика, яка забезпечувала генерацію і покривала базові потреби споживання. Незважаючи на ворожі атаки, зокрема на підстанції, критичні для роботи атомних електростанцій, нам вдалося втримати енергосистему. І наша робота і боротьба триває», - зазначив міністр.

Очільник Міненерго окреслив партнерам ключові напрямки, за якими вже розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону, та ознайомив з ключовими потребами для підтримки стійкості української енергетики.

Сторони обговорили продовження співпраці в атомній галузі, зокрема реалізацію розпочатих проєктів з постачання обладнання для АЕС, проведення ремонтів та заміни устаткування на атомних електростанціях. Герман Галущенко подякував Франції за внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 5,7 млн євро на розвиток проєктів в українській атомній галузі.

Також сторони обговорили перспективи співпраці в урановій галузі, відновлюваній енергетиці, розбудові електромереж та систем накопичення енергії.

Окремої уваги було приділено питанням інтеграції України до європейських енергетичних ринків та залученню експертної допомоги французької сторони для їх прискорення.

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