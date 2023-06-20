Франція має намір стати центром розробок АІ в Європі, кидаючи виклик США та Китаю

20 июня 2023 г., 13:35

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Франція робить серйозний поштовх, щоб позиціонувати себе як європейський центр штучного інтелекту, кидаючи свою вагу за швидкозростаючою і розпіареною технологією.

"Я думаю, що ми номер один [в області АІ] в континентальній Європі, і ми повинні прискоритися", - заявив минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю CNBC.

Країни прагнуть позиціонувати себе як центри АІ, оскільки ця технологія вважається революційною і тому має стратегічне значення для урядів у всьому світі. Вважається, що АІ впливає на різні галузі - від фінансів до охорони здоров'я, але він технологія опинилася в центрі більш широкої ринковою битви, що розгортається між Китаєм і США.

Ажіотаж навколо АІ був частково викликаний вірусним характером чат-бота ChatGPT американської компанії OpenAI.

На щорічній технологічній конференції Viva Tech у Франції про АІ говорили всі - від стартапів до відомих технологічних фірм, а також компанії з таких різних галузей, як косметика і банківська справа.

Макрон, міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер (Bruno Le Maire) та міністр цифрових технологій Жан-Ноель Барро (Jean-Noel Barrot) відвідали захід, додавши, що уряд підтримує технологічний поштовх Франції.

"Ми будемо шалено інвестувати в навчання і дослідження", - сказав Макрон в інтерв'ю CNBC, додавши, що Франція має хороші позиції в галузі АІ завдяки доступу до талантів і стартапів, що формуються навколо цієї технології.

Хоча США вважаються лідером у галузі АІ за багатьма показниками, Франція сподівається наздогнати їх.

"Повірте мені, це очевидно, що США - номер один, і на те є вагома причина, адже це величезний внутрішній ринок ... Я хочу, щоб ми чітко подолали цей розрив і інвестували набагато більше, розвивалися набагато більше і прискорювалися набагато більше", - сказав Макрон.

Амбіції Парижа стикаються з жорсткою конкуренцією навіть всередині Європейського Союзу.

"Франція, безумовно, має шанс стати лідером в Європі, але вона стикається з жорсткою конкуренцією з боку Німеччини та Великої Британії, - заявив Антон Дахбура (Anton Dahbura), співдиректор Інституту гарантованої автономії Джона Гопкінса (Johns Hopkins Institute for Assured Autonomy), в інтерв'ю CNBC.

Слід нагадати, що минулого тижня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак виступив з пропозицією зробити Великобританію світовим центром АІ.

Дахбура сказав, що для досягнення успіху Франції необхідно "використовувати АІ для розвитку тих економічних сфер, в яких вона вже є сильною», таких як виробництво і фармацевтика. "Це ключовий момент для стратегічного підходу, щоб визначити конкретні сфери, в яких ми маємо особливу компетенцію, і інвестувати значні кошти в АІ, щоб отримати перевагу", - наголосив він.

"Конкуренція - це завжди добре. Тому ми дуже тісно співпрацюємо з США, але ми також хочемо отримати доступ до наших власних розвідданих і компаній у сфері АІ. Тому я вважаю, що чесна конкуренція між США і Європою, а також співпраця в деяких ключових пристроях - це добре для США і добре для Європи", - сказав міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер в інтерв'ю CNBC.

За словами Макрона, Франція не має такого гіганта штучного інтелекту, як є у США, але країна має намір створити двох або трьох "великих світових гравців" у цій технології.

Макрон робить ставку на швидке зростання французьких стартапів.

Підкреслюючи потенціал і ажіотаж навколо розробок АІ, чотиритижневий французький стартап Mistral AI зібрав 105 мільйонів євро для фінансування. Ряд інших місцевих стартапів демонстрували свої продукти на Viva Tech.

Слід додати, що Viva Technology - одна з найбільших технологічних конференцій Європи, зібрала понад 150 тисяч відвідувачів, 2400 стартапів та близько 2800 експонентів.

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що від України до Парижа поїхало 12 команд: Qudi, Revisior, Skillzrun, MISU, G-MAK, Elomia Health, Orderry, InVisionaryBox, FlightMindAI, Uspacy, Adminix та UGLA.

Skillzrun презентував свій продукт президенту Франції Еммануелю Макрону.

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Releaf Paper став одним з 18 фіналістів LVMH Innovation Award. За цю нагороду змагалося понад 1300 стартапів з 75 країн світу, з яких більше 250 — у категорії Sustainability & Greentech.

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