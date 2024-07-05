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Франція допоможе у нарощуванні потужностей розподіленої генерації

5 июля 2024 г., 10:25
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Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з представниками Генеральної дирекції Казначейства Франції, а також радником Спеціального уповноваженого з питань допомоги та відбудови України Олів’є Стемлером.

Ключові теми розмови - поглиблення співпраці в енергетиці та активізація участі французької сторони у нарощуванні в Україні потужностей розподіленої генерації електроенергії.

«Тривають ремонтні й відновлювальні роботи на пошкоджених ворогом об’єктах і водночас здійснюється активна робота в напрямку розвитку розподіленої генерації на місцях. Ми шукаємо всі можливі шляхи, як додати потужності в систему, кожен мегават має важливе значення», - підкреслила Світлана Гринчук.

Також представниця Міненерго подякувала Франції за допомогу українському енергосектору, надану з початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема 37 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 313,6 тонни.

Світлана Гринчук ознайомила французьку сторону з поточними потребами в обладнанні, а саме в газових турбінах, газопоршневих установках та потужних генераторах. Сторони обговорили можливість залучення французьких виробників і компаній до постачання такого устаткування в Україну.

Також обговорювалася додаткова фінансова допомога українській енергетиці.

Представники французької делегації запевнили, що допомога українському енергосектору залишається одним з ключових пріоритетів G7 і Франції зокрема.

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