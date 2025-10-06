Foxconn встановила рекордну виручку у ІІІ кв. на тлі буму AI, але показник не дотягнув до прогнозів

6 октября 2025 г., 12:25

Тайванська компанія Foxconn, найбільший у світі контрактний виробник електроніки, оголосила про рекордну виручку за третій квартал, що стало можливим завдяки надзвичайно сильному попиту на продукцію, пов’язану зі штучним інтелектом.

Виручка за звітний період зросла на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягла 2,057 трильйона тайванських доларів (близько 67,71 млрд дол.).

Незважаючи на рекордний показник, фінансовий результат не дотягнув до середнього ринкового прогнозу у 2,134 трлн тайванських доларів. Компанія, яка також є найбільшим постачальником серверів для Nvidia, зазначила, що найбільше зростання відбулося у підрозділі хмарних та мережевих продуктів, безпосередньо завдяки стійкому попиту на AI-сервери. Водночас підрозділ споживчої електроніки, який включає виробництво iPhone, зафіксував невелике зниження виручки. Це за заявою Foxconn, було частково спричинено несприятливим курсом обміну валют.

Foxconn, офіційно відома як Hon Hai Precision Industry, також повідомила про рекордну місячну виручку у вересні, яка зросла на 14,2% і склала 837,1 млрд тайванських доларів. Компанія очікує, що операційні показники збережуть послідовне квартальне зростання у четвертому кварталі завдяки подальшому збільшенню поставок AI-серверів та традиційному піковому сезону перед кінцем року. Однак у Foxconn застерегли, що необхідно продовжувати уважно відстежувати вплив глобальної політичної та економічної ситуації, а також коливань обмінних курсів.

Акції компанії зросли на 23% з початку року, перевищивши зростання індексу тайванського ринку, яке склало 16%.

