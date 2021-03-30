Фото-возможности смартфонов выходят на новый виток

30 марта 2021 г., 16:14

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Воистину, новое – хорошо забытое старое, что подтвердил выпуск смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra, где используется рекордный в индустрии сенсор.

Качество фото – один из важнейших приоритетов производителей, стремящихся занять Олимп на рынке смартфонов. Задача эта непростая, так как существенные ограничения вносит необходимость вписаться в рамки компактного корпуса. Поэтому кроме аппаратных решений в игре и программная составляющая. Недаром современный мобильный фото-процесс получил уточняющее определение «вычислительный».

До недавнего времени в фото-сегменте шла гонка пикселей, в которой удалось достичь неимоверного значения в 108 Мп. Просто для справки, даже с помощью матрицы 4 Мп в свое время получались снимки, подходящие для полиграфических нужд. Не буду углубляться в детальное объяснение, почему все пошло именно по такому сценарию с непрерывным наращиванием мегапикселей. Просто отмечу, что в недавно представленном Xiaomi Mi 11 Ultra используется сенсор на 50 Мп, а не на 108 Мп, как в незадолго до него объявленной модели того же семейства.

Ответ на вопрос, почему вдруг перестали наращивать мегапиксели, заключается в типе используемого сенсора. Дело в том, что это Samsung GN2 оптического формата 1/1.12” с размером пикселя 1,4 мкм. Рекорд в данном случае связан не с числом пикселей, а с размером самой матрицы. Пусть это еще не полнокадровый сенсор, но явно наметилась тенденция движения к тому.

Среди преимуществ матрицы Samsung GN2 – поддержка технологии Dual Pixel Pro, которая предусматривает возможность объединения пикселей в матрице, расположенных по диагонали. Для сравнения версия Dual Pixel подразумевает их объединение по одной оси. Преимуществом версии Pro является возможность ускоренной фазовой фокусировки под углом в 90° по отношению к плоскости.

Еще одна особенность сенсора Samsung GN2 связана с использованием настройки цветного фильтра Quad-Bayer, способной отображать изображения с разрешением 4:1 до 12,5 МП с эффективным размером пикселей 2,8 мкм.

Для современной смартфонной фотографии это топовое решение. Вот только забавно, что индустрия вышла к нему на новом витке развития. Достаточно вспомнить ставший легендарным в 2012 г смартфон Nokia 808, где также устанавливался сенсор форм-фактора 1/1.12″ с размером пикселя 1,4 мкм. Вспоминая эту модель, стоит сравнить и ее габариты с нынешним рекордсменом. Так толщина корпуса Nokia 808 составляла 13,9 мм, тогда как для Xiaomi Mi 11 Ultra заявлено 8,3 мм, правда пока не ясно, приведен ли этот параметр с учетом значительно выступающего над поверхностью фото-блока.

Будет ли индустрия двигаться в заданном Xiaomi направлении? Скорее всего, да, ведь сенсор разработан Samsung LSI, поэтому можно ожидать его использования и в линейке Galaxy. Да и по циркулирующим слухам, уже вскоре должен быть представлен флагман еще одного ведущего производителя – Huawei P50, где якобы найдет применение сенсор Sony IMX800 с форм-фактором 1″. Ждать осталось совсем недолго.

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