Форум BIT&BIS-2024 (Київ) запрошує 15 лютого до «Жовтневого палацу» 

8 февраля 2024 г., 11:30

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15 лютого в столичному «Жовтневому палаці» відбудеться щорічний зимовий BIT&BIS-2024 – Міжнародний форум «Навколо Хмари. Навколо Даних. Навколо IoT. Навколо Безпеки. Навколо Кабелю. Навколо IP. Smart Building». Галузевий захід, що вирізняється комплексним підходом та якісним інформаційним наповненням, запрошує представників ІКТ-спільноти та бізнес-середовища регіону.

У рамках BIT&BIS-2024 прозвучать виступи представників провідних українських та світових компаній на актуальні теми хмарних технологій, кібербезпеки, штучного інтелекту тощо. Серед партнерів форуму такі відомі вендори, як AWS, Intel, Canon, Logitech, ESET.

Своїм досвідом поділяться відомі українські експерти, як Микита Книш, СЕО Hackcontrol.org, Корній Корнієнко, ІТ-директор «1+1 media», Іван Пєтухов, засновник IT-компаній «Адамант».

Організатор події – спеціалізоване інформаційно-маркетингове агентство CIS Events Group Ukraine.

Захід пройде у змішаному форматі: офлайн+ онлайн.

Реєстрація за посиланням.

Відвідувачів окрім цікавих виступів чекає також виставка останніх досягнень ІКТ-ринку.

Програма доповідей:

Секція «Навколо хмари. Навколо ЦОД. Навколо IP»

10:05 – 10:20 Влад Гавриленко, Інженер-консультант з Amazon Web Services (AWS), SOFTPROM. Досвід компанії Softprom з міграції інфраструктури великих компаній в хмару AWS: особливості, рекомендації, застереження. 10:25 – 10:40 Сергій Поляков, Керівник відділу продажу, UCloud. 50 відтінків бекапа. 11:10 – 11:25 Владислав Шевченко, B2B partner manager Canon CEE GmbH. Canon. Нові можливості для вашого бізнесу. 11:30 – 11:45 Іван Кубрик, Продакт-менеджер напрямку мережеве обладнання, DC Link Group. Хмарні рішення для кібербезпеки із використанням ШІ. Практичні рішення для вашого бізнесу. 11:50 – 12:05 Володимир Шило, Сертифікований тренер і консультант з серверних технологій, «АСБІС-Україна». Технології Intel для виробників серверів: мережеві адаптери та процесори Xeon. 12:10 – 12:25 Денис Ахмадєєв, Технічний директор, Techsvit. Еволюція робочого процесу з рішеннями від Logitech.

Секція «Навколо кібербезпеки. Навколо Даних»

13:20 – 13:35 Антон Ткаченко, B2B Lead Ukraine and Adria Cluster, Logitech. 13:50 – 14:10 Нікіта Веселков, Провідний технічний спеціаліст ESET в Україні. Процеси взаємодії ІТ та ІБ команд під час розслідування кіберінцидентів. 14:15 – 14:30 Іван Пєтухов, Засновник IT-компаній «Адамант». Що не так з кібербезпекою в Україні? 14:30 – 15:00 Микита Книш, СЕО Hackcontrol.org. Хактивізм в умовах війни. 15:05 – 15:45 Корній Корнієнко, ІТ-директор «1+1 media». На шляху до Data Driven Company. 15:50 – 16:05 Олександр Вернигора, СЕО компанії Intecracy Deals, Голова IKT-комітету «Спілки українських підприємців». Цифровізація процесів документообігу: новий погляд на електронний документообіг. 16:10 – 16:30 Розіграш призів.

Також в рамках форуму пройде конференція «Навколо контакт-центру. Люди або процеси? – Пріоритети у 2024 році».

Учасників чекають цікаві доповіді та майстер-класи. Співорганізатор конференції «Всеукраїнська Асоціація Контактних центрів». Модераторка та програмний директор – Президентка ВАКЦ – Ірина Величко.

Реєстрація за посиланням.

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