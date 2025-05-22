Fortra купівлею частини бізнесу Lookout посилює портфоліо рішень хмарної безпеки

22 мая 2025 г., 15:35

0

Tweet

Гібридні хмарні середовища вже стали нормою для сучасного бізнесу, а отже, їхній захист є актуальним як ніколи. Компанія Fortra посилює свої можливості у сфері хмарної безпеки придбанням бізнес-напряму Lookout, до якого входить сучасне рішення Security Service Edge (SSE), інформує Bakotech.

Хмарне портфоліо Lookout містить критично важливі компоненти захисту: Cloud Access Security Broker (CASB), Zero Trust Network Access (ZTNA), Secure Web Gateway (SWG) та інші. Отже, придбання рішення дозволяє Fortra сформувати одне з найповніших рішень на ринку для виявлення та захисту даних в хмарі, а також керування ними.

Важливо також зазначити, що завдяки цьому об’єднанню Fortra розширює власні можливості у сфері Data Security Posture Management (DSPM) – і все це в рамках єдиної платформи. Тепер користувачі Fortra отримають ще більший контроль над даними та поєднання потужності рішень Digital Guardian для DLP (захисту від втрати даних) з сильними сторонами хмарної безпеки від Lookout.

Нагадаємо, що у березні 2024 року Fortra та Lookout оголосили про стратегічне партнерство, спрямоване на створення комплексного підходу до захисту даних. Тепер воно переходить на новий рівень.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD