«Fortinet SIEM: єдина платформа для моніторингу та реагування» - 28 травня! 

22 мая 2026 г., 16:43

Як побудувати єдину платформу моніторингу та реагування на кіберзагрози? Дізнайтеся на новому вебінарі від IT Specialist



Кіберзагрози одночасно охоплюють мережу, endpoint, хмарні середовища та поштову інфраструктуру. У таких умовах командам безпеки дедалі складніше підтримувати повну видимість подій і швидко реагувати на інциденти.



Проблема більшості організацій полягає у використанні розрізнених інструментів безпеки, які не обмінюються контекстом між собою. Через це SOC-команди витрачають час на ручний аналіз подій, а процес реагування сповільнюється.



Сучасний підхід до кіберзахисту базується на концепції Security Fabric — єдиної екосистеми, у якій мережевий захист, endpoint-безпека, аналітика та автоматизація працюють як один механізм.



Платформа Fortinet Security Fabric об’єднує FortiGate, FortiEDR, FortiSIEM і FortiSOAR, забезпечуючи централізований моніторинг, автоматичне реагування та повну видимість інфраструктури в режимі реального часу.



На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 28 травня 2026 року, експерти розкажуть, як побудувати єдину платформу моніторингу та реагування й автоматизувати ключові процеси SOC.



Тема події:

«Fortinet SIEM: єдина платформа для моніторингу та реагування»

Програма вебінару

Ви дізнаєтеся:

• як працює концепція Fortinet Security Fabric;

• як об’єднати мережу, endpoint, SIEM і SOAR в єдину екосистему;

• як скоротити час виявлення інцидентів (MTTD) та реагування (MTTR);

• як отримати повну видимість інфраструктури в єдиній консолі;

• як автоматизувати рутинні задачі SOC-аналітиків;

• як побудувати захист для on-prem, cloud та гібридних середовищ.

Для кого?

Вебінар буде корисним для:

• CISO та керівників ІТ-напрямів;

• фахівців з інформаційної безпеки;

• SOC-аналітиків та інженерів безпеки;

• DevOps-команд і технічних спеціалістів;

• організацій, які прагнуть централізувати моніторинг і реагування на інциденти.

Про організаторів

IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки з власним SOC, експертизою у міжнародних аудитах (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SWIFT) та превентивним підходом до захисту.

МУК — спеціалізується на проєктно-орієнтованій дистрибуції провідних IT-продуктів у галузі гібридних і хмарних рішень, конвергенції центрів обробки даних, інформаційної безпеки, мобільних пристроїв та Інтернету речей, аналітики даних і штучного інтелекту.

Fortinet — один із провідних світових виробників рішень з кібербезпеки, що забезпечує комплексний захист мереж, кінцевих пристроїв і хмарних середовищ. Пропонує рішення для бізнесу будь-якого масштабу.

Деталі події

Дата: 28 травня 2026 року

Час: 15:00–16:00 (за київським часом)

Формат: онлайн

Участь: безкоштовна за попередньою реєстрацією



