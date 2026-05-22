«Fortinet SIEM: єдина платформа для моніторингу та реагування» - 28 травня! 

Як побудувати єдину платформу моніторингу та реагування на кіберзагрози? Дізнайтеся на новому вебінарі від IT Specialist
Кіберзагрози одночасно охоплюють мережу, endpoint, хмарні середовища та поштову інфраструктуру. У таких умовах командам безпеки дедалі складніше підтримувати повну видимість подій і швидко реагувати на інциденти.
Проблема більшості організацій полягає у використанні розрізнених інструментів безпеки, які не обмінюються контекстом між собою. Через це SOC-команди витрачають час на ручний аналіз подій, а процес реагування сповільнюється.
Сучасний підхід до кіберзахисту базується на концепції Security Fabric — єдиної екосистеми, у якій мережевий захист, endpoint-безпека, аналітика та автоматизація працюють як один механізм.
Платформа Fortinet Security Fabric об’єднує FortiGate, FortiEDR, FortiSIEM і FortiSOAR, забезпечуючи централізований моніторинг, автоматичне реагування та повну видимість інфраструктури в режимі реального часу.
На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 28 травня 2026 року, експерти розкажуть, як побудувати єдину платформу моніторингу та реагування й автоматизувати ключові процеси SOC.
Тема події:
«Fortinet SIEM: єдина платформа для моніторингу та реагування»
Програма вебінару
Ви дізнаєтеся:
• як працює концепція Fortinet Security Fabric;
• як об’єднати мережу, endpoint, SIEM і SOAR в єдину екосистему;
• як скоротити час виявлення інцидентів (MTTD) та реагування (MTTR);
• як отримати повну видимість інфраструктури в єдиній консолі;
• як автоматизувати рутинні задачі SOC-аналітиків;
• як побудувати захист для on-prem, cloud та гібридних середовищ.
Для кого?
Вебінар буде корисним для:
• CISO та керівників ІТ-напрямів;
• фахівців з інформаційної безпеки;
• SOC-аналітиків та інженерів безпеки;
• DevOps-команд і технічних спеціалістів;
• організацій, які прагнуть централізувати моніторинг і реагування на інциденти.
Про організаторів
IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки з власним SOC, експертизою у міжнародних аудитах (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SWIFT) та превентивним підходом до захисту.
МУК — спеціалізується на проєктно-орієнтованій дистрибуції провідних IT-продуктів у галузі гібридних і хмарних рішень, конвергенції центрів обробки даних, інформаційної безпеки, мобільних пристроїв та Інтернету речей, аналітики даних і штучного інтелекту.
Fortinet — один із провідних світових виробників рішень з кібербезпеки, що забезпечує комплексний захист мереж, кінцевих пристроїв і хмарних середовищ. Пропонує рішення для бізнесу будь-якого масштабу.
Деталі події
Дата: 28 травня 2026 року
Час: 15:00–16:00 (за київським часом)
Формат: онлайн
Участь: безкоштовна за попередньою реєстрацією
