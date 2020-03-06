Fortinet Security Fabric получит более 350 новых функций безопасности с FortiOS 6.4

6 марта 2020 г., 17:35

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Компания Fortinet анонсировала выход FortiOS 6.4, последней версии флагманской операционной системы для Fortinet Security Fabric. Благодаря 350 новым функциям, в FortiOS 6.4 появляются новые возможности по автоматизации, масштабированию, производительности и работе ИИ – все это для обеспечения наилучшей защиты всей цифровой инфраструктуры.

В версии 6.4 в FortiOS добавлены новые функции, призванные поддержать организации в достижении их целей по внедрению цифровых инноваций. Такая поддержка будет осуществляться по четырем ключевым направлениям Fortinet Security Fabric и FortiGuard Labs.

Security-driven Networking: Безопасность и ускоренная работа сети, улучшение качества обслуживания клиентов. Новый интуитивный оркестратор SD-WAN и детальный анализ приложений в Fabric Management Center для упрощения и автоматизации развертывания Secure SD-WAN. Оптимизация использования SD-WAN в реальном времени в FortiGate для надежной работы бизнес-приложений. Расширенные возможности обзора сегментации благодаря подключению многоклиентских VDOM к Security Fabric и FortiGate для защиты от внутренних рисков в организации. Расширенные сценарии использования Secure Web Gateway и IPS обеспечивают лучшую защиту и упрощают административные операции.

Повышенные возможности SD-Branch с контроллером FortiAP и упрощенная работа LTE-ссылок через интегрированное управление с помощью FortiExtender и расширенный портфель FortiAP с шестью модулями WiFi.

Концепция доступа к сети Zero-trust Network Access: Идентификация и обеспечение безопасности пользователей и устройств внутри и вне сети. Улучшенный обзор встроенных устройств в периметре Fortinet Security Fabric через интеграцию FortiNAC в Fabric Topology Map и с помощью FortiAnalyzer. Более точное определение устройств в контуре FortiNAC, включающее улучшенный обзор устройств на Linux и упрощающее внедрение концепции Zero-trust Network Access, в том числе с возможностью автоматического определения и сегментации IoT-устройств для упрощения обеспечения их безопасности. Улучшенная идентификация и управление пользователями с помощью FortiManager docker для FortiAnalyzer Cloud, обеспечивающее улучшение рабочих процессов в целом, а также усиленный SAML в FortiAuthenticator наряду с двухфакторной аутентификацией в FortiToken Cloud. Внутри и внесетевой обзор и управление с помощью телеметрии агента Fortinet Security Fabric для устройств внутри сети; защищенный VPN-канал через FortiClient и защищенный внешний доступ через FortiGuard Cloud для устройств вне сети.

Стратегия динамической облачной безопасности Dynamic Cloud Security: Безопасность и контроль облачной инфраструктуры и приложений. Улучшенная защита облачных приложений с повышенным уровнем безопасности Office 365 за счет интеграции с FortiMail и FortiCASB; новые возможности глубокого обучения FortiWeb для защиты постоянно меняющихся приложений, работающих в любом месте. FortiWeb может быть развернуто как физическое и виртуальное устройство, как SaaS-предложение в публичном или частном облаке, или как контейнер Docker. Повышение уровня безопасности облачной сети благодаря поддержке расширенных сценариев использования гибридного облака, в том числе SD-WAN для AWS Outposts и GCP Anthos с использованием FortiGate VM, а также возможностей автоматического исправления с помощью FortiGate VM Cloud IDS. Расширенные возможности защиты рабочих нагрузок и видимость в нескольких облаках благодаря инвентаризации активов FortiCWP и оптимизированным рабочим процессам безопасности.

AI-driven Security Operations: Автоматическое предотвращение, обнаружение и отклик на киберугрозы. Добавляет новые расширенные возможности обнаружения и предотвращения угроз в конечной точке с возможностями AV (NGAV) следующего поколения, дополняя укрепление FortiClient в конечных точках с помощью NGAV на основе машинного обучения, защиту от программ-вымогателей в реальном времени и возможность обезвреживать угрозы в FortiEDR. Повышенная автоматизация в FortiAnalyzer и FortiSIEM, а также полное оркестрирование нашей новой системой FortiSOAR для снижения нагрузки на SOC и уязвимости компании. FortiAnalyzer является основой аналитики Security Fabric, а FortiSIEM распространяется на среды разных поставщиков, в то время как FortiSOAR, в том числе, позволяет осуществлять надежный автоматический сбор дополнительного контекста и данных для улучшения реагирования на инциденты (IR), управлять сценариями для более эффективной координации и совместной работы клиентских департаментов кибербезопасности, оркестрировать и управляемым реагированием. Также Security Fabric дополняется динамическим поиском угроз и возможностями по виртуальному увеличению штата для расширения ограниченных ресурсов департаментов кибербезопасности с помощью удаленного мониторинга Fortinet и круглосуточной службы реагирования на инциденты.

FortiGuard Labs: Пакет Fortinet 360 Protection, разработанный FortiGuard Labs, предоставляет полный пакет услуг по эксплуатации, поддержке и безопасности для обеспечения заказчикам возможности легко развертывать и использовать все функции Fortinet Security Fabric. Пакет полностью оптимизирован для развертываний SD-WAN. Новые улучшения службы Security Rating в пакете 360 Protection также позволяют клиентам заблаговременно выявлять и устранять пробелы в конфигурации, политике, безопасности и комплаенс-процедурах, а кроме того, проводить сравнение для оценки относительного положения и инвестиционных стратегий по отношению к коллегам по отрасли.

Ядро Fortinet Security Fabric – FortiOS – является самой распространенной операционной системой безопасности, установленной на более чем 5,4 миллиона устройств по состоянию на сегодняшний день. Fortinet является единственным лидером в области обеспечения безопасности, который разрабатывает и развивает специальную технологию SPU. SPU предлагает лучшую в отрасли производительность и стоимость, и имеет более высокий рейтинг Security Compute Rating по сравнению с другими программными продуктами (варьируется в кратности от 3 до 47). Каждый день FortiGuard Labs, принадлежащая Fortinet, использует одну из самых эффективных и проверенных в отрасли систем искусственного интеллекта и машинного обучения для обработки и анализа более 10 млрд. событий, отправляя нашим клиентам оперативный анализ угроз в реальном времени. Сочетание FortiOS, специализированной технологии SPU и интеллектуального анализа угроз демонстрирует приверженность Fortinet инновациям и совершенству в области кибербезопасности.

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