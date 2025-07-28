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Фонд підтримки енергетики України передав «Укрзалізниці» 18 газопоршневих електростанцій на 41,4 МВт

28 июля 2025 г., 10:25
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Міненерго повідомило, що 18 газопоршневих електростанцій контейнерного типу було закуплено та передано АТ «Укрзалізниця» в рамках Фонду підтримки енергетики України на загальну суму 21,6 мільйона євро. Закупівля та постачання цих установок стали можливими завдяки внеску Великої Британії через Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності (FCDO) до Фонду. Проєкт реалізовано за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
 
Значення безперебійного енергопостачання в умовах воєнного часу, особливо для національної транспортної інфраструктури, важко переоцінити. Газопоршневі електростанції контейнерного типу є практичним, гнучким і ефективним рішенням для подолання викликів, спричинених постійними російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України. Ці установки забезпечать АТ «Укрзалізниця» 41,4 МВт генерувальних потужностей, що суттєво посилить стійкість і надійність енергопостачання для стабільної роботи критичної інфраструктури.
 
Завдяки цільовій підтримці критичних енергетичних об'єктів та децентралізації енергосистеми України, Секретаріат Енергетичного Співтовариства та донори Фонду, у тісній співпраці з Міністерством енергетики України, відіграють важливу роль у підвищенні безпеки та якості життя мільйонів людей по всій країні.
 
Секретаріат Енергетичного Співтовариства та донори Фонду послідовно залишаються на боці України. Спільна робота в межах Фонду триває, забезпечуючи оперативне реагування та ефективну модернізацію.
 
Ключові результати, досягнуті в межах Фонду з 2022 року:
•    профінансовано понад 790 контрактів на постачання;
•    законтрактовано товарів та послуг 669 мільйонів євро;
•    затверджено заявки на закупівлю обладнання для 71 компанії;
•    реалізовано проєкти у 21 області України.
 
 

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