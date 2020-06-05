Фонд AMD COVID-19 HPC выделил 7 PFLOPs вычислительной мощности для борьбы с пандемией

5 июня 2020 г., 13:35

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Компания AMD и ее технологический партнер Penguin Computing, подразделение SMART Global Holdings, объявили, что Нью-Йоркский университет, Массачусетский технологический институт и Университет Райса станут первыми учебными заведениями, которые получат полноценные высокопроизводительные вычислительные комплексы на базе процессоров AMD от фонда AMD HPC для проведения исследований COVID-19. Компания AMD также объявила, что предоставит облачную систему на базе процессоров AMD EPYC и AMD Radeon Instinct, расположенную в Penguin Computing, позволяя использовать удаленные мощности суперкомпьютеров избранным научным исследователям по всему миру. Объединенная мощность систем обеспечит научных сотрудников, борющихся с COVID-19, более чем семью петафлопсами вычислительной мощности.

Ожидается, что университеты, получившие помощь, используют вычислительные мощности для ряда проектов, связанных с пандемией, включая изучение генома вируса, подготовку вакцины, изучение и моделирование способа передачи вируса. В дополнение к этому ученые со всего мира, проводящие исследования COVID-19, могут запросить доступ к расположенному в Penguin Computing удаленному облачному высокопроизводительному компьютерному кластеру на базе

Отмечается, что AMD объединила усилия с компанией Penguin Computing, специализирующейся на высокопроизводительных вычислениях и искусственном интеллекте, чтобы разработать, построить и вывести на рынок готовые клиентские системы и кластер Penguin on Demand (POD), созданный на базе процессоров AMD. Поддержка POD от Penguin Computing будет располагаться в дата-центре, место в котором безвозмездно предоставлено компаний Databank. Спонсорские вклады Penguin Computing, Nvidia, Gigabyte и других компаний помогают фонду AMD HPC осуществлять исследования COVID-19.

«Сверхвысокие скорости передачи данных и быстрая обработка информации являются ключевыми требованиями при поиске научных инсайтов, и это особенно хорошо заметно в нынешние непростые времена», — рассказал Гилад Шайнер (Gilad Shainer), старший вице-президент Mellanox networking в Nvidia. "200-гигабитные решения InfiniBand от Nvidia Mellanox HDR обеспечивают высокую пропускную способность, чрезвычайно низкое время задержки и специальные приложения, которые могут ускорить процессы биологических симуляций и продвинуть разработку лекарственных средств от коронавируса.

Gigabyte предоставляет свои вычислительные узлы G290-Z21 для кластеров POD, созданные на базе 48-ядерного процессора AMD EPYC 7642 в паре с восемью графическими ускорителями Radeon Instinct MI50. Узлы управления системой R182-291 также поставляются Gigabyte и оба используют 16-ядерные процессоры AMD EPYC 7302.

Фонд AMD COVID-19 HPC был основан для обеспечения исследовательских институтов вычислительными мощностями, которые позволят ускорить медицинские исследования COVID-19 и других болезней. В дополнение к основному вкладу в виде высокопроизводительных компьютерных систем стоимостью 15 миллионов долларов, компания AMD обеспечивает технологии и технические ресурсы, позволяющие удвоить пиковую мощность системы Corona, использующейся в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса для молекулярного моделирования при поддержке исследований COVID-19.

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