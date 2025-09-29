Fenghua No.3 — CUDA-сумісний GPU з процесором RISC-V та 112 ГБ оперативної пам'яті HBM

29 сентября 2025 г., 15:25

Компанія Innosilicon Technology представила в Китаї новий графічний процесор, який поєднує RISC-V CPU з графічним процесором і заявляє про сумісність із платформою Nvidia CUDA.



Fenghua No.3 (або Fantasy III, як показано в англійському перекладі на чипі), новітній флагман компанії, оснащений понад 112 ГБ пам’яті HBM і орієнтований на широкий спектр обчислювальних робочих навантажень, від AI до ігор.



На відміну від своїх попередників, які базувалися на IP PowerVR, Fenghua No.3 використовує архітектуру RISC-V і описується компанією як повністю власна розробка.



Під час запуску представники уникли надання детальних специфікацій, але наголосили на підтримці чипом багатьох застосунків, включно з науковими обчисленнями, CAD та комерційними розвагами.



Fenghua No.3 також був представлений як перший графічний процесор, здатний до нативної підтримки DICOM для медичної візуалізації без спеціалізованих дисплеїв.



Сумісність із CUDA — це, безумовно, найбільш дивовижна заява, оскільки технологія є власністю Nvidia, і мало конкурентних графічних процесорів намагалися відтворити сумісність. Якщо ці заяви точні, Fenghua No.3 може бути привабливим для дослідників і розробників, які вже покладаються на екосистему Nvidia, але важко уявити, що Nvidia не вживатиме жодних заходів для захисту своєї платформи та інтелектуальної власності.



У демонстраціях було показано, як карта запускає такі ігри, як Tomb Raider і Valorant, але не було надано жодних показників продуктивності, деталей роздільної здатності чи частоти кадрів.



Для професіоналів карта підтримує сучасні API, включно з DirectX 12, Vulkan 1.2 та OpenGL 4.6, а також апаратне трасування променів. Вона сумісна з Windows, Android, UOS, Kylin та іншими операційними системами.



Конфігурація пам'яті графічного процесора підходить для застосунків AI, і одна карта, як стверджується, може обробляти мовні моделі з до 72 млрд параметрів, тоді як системи з вісьмома картами, за повідомленнями, масштабуються до 685 млрд. Компанія також заявляє про сумісність з кількома розробленими в Китаї AI-моделями, що свідчить про амбіції у вітчизняному секторі AI країни.



Innosilicon заявила про підтримку роздільної здатності 8K на шести моніторах, разом із колірним форматом YUV444, функцією, орієнтованою на професіоналів у сфері дизайну та відео.

