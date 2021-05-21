21 мая 2021 г., 18:00

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Пока основное внимание публики в части deep fake приковано к использованию технологий для создания человеческих лиц – либо соответствующих каким-то известным персонам, либо полностью виртуальным, географы бьют тревогу – существующего уровня таких методов вполне достаточно для изготовления фейковых спутниковых фотоснимков с дальнейшим использованием их для дезинформации самого разного характера.

Можно, например, использовать такие снимки для информационных атак. Можно придумать военное применение – правда, ведущие военные державы имеют собственные источники спутниковой фотографии, но для провоцирования каких-то региональных конфликтов, в которых крупные игроки участвуют не непосредственно, а через региональных лидеров, вполне хватит и фейков.

Кстати, оказывается, что у картографов есть специальное применение для фейковых элементов на картах – они их используют для защиты авторских прав. Если автор оригинальной карты обнаруживает на чужой карте элемент – город или улицу, которые не существуют в реальности, а помещены искусственно, – этого достаточно, чтобы доказать, что карта скопирована с оригинала.

Фейки в картографии

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