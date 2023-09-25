FAVBET визнано компанією з кращою корпоративною культурою 

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«Діяльність FAVBET укорінена в спорті, тому відчуття приналежності до однієї команди — важлива частина нашої корпоративної культури. Ми цінуємо кожного гравця та робимо все можливе, щоб вони відчували себе чемпіонами. Це й додаткові можливості для професійного та спортивного розвитку, і корпоративні події, і щоденна робота наших піпл-партнерів — співробітників HR-відділу, які супроводжують фавбетівців з першого дня працевлаштування та дбають про їхній комфорт», — розповідає Сергій Кошиль.
FAVBET — провідна українська iGaming-компанія з 24-річною історією, ліцензійний гравець національного ринку азартних розваг та один з найбільших спонсорів українського спорту. Як відповідальний бізнес, FAVBET з перших днів активно залучається до підтримки української армії, а також реалізує низку ініціатив із забезпечення ЗСУ та допомоги постраждалим від війни через власний благодійний фонд FAVBET Foundation.
Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні
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