Favbet Foundation та GoFriends IT Academy: IT майстер-клас для підлітків з вразливих категорій 

4 июля 2025 г., 16:27

+11

голос Tweet

28 червня у Стрию відбувся другий благодійний майстер-клас «Квиток в IT», організований у межах проєкту Build Up від Favbet Foundation. Подія зібрала 53 підлітків — дітей ВПО, військовослужбовців, сиріт, а також учасників із малих сіл і родин під опікою соціальних служб.

Упродовж дня учасники познайомилися з 12 напрямами у сфері цифрових професій — від програмування та тестування до кібербезпеки, UI/UX-дизайну та робототехніки. Формат події був побудований на живому спілкуванні з фахівцями та практичних заняттях у міні-групах. Частину сесій проводили учні GoFriends IT Academy — підлітки, які вже мають досвід у сфері технологій і стали прикладом для однолітків.

Проєкт Build Up є частиною великої ініціативи IT Kids від Favbet Foundation, що з 2023 року відкриває можливості сучасної ІТ-освіти для дітей та підлітків по всій Україні. У партнерстві з всеукраїнською мережею Code Club Ukraine фонд вже провів два великих курси програмування на Python та Scratch, які охопили більш як 1100 дітей у різних регіонах.

«Ми переконані, що доступ до якісної освіти не має бути обмежений місцем проживання чи соціальним статусом. Саме тому всі програми IT Kids є безкоштовними та залучають дітей, які за інших обставин можливо ніколи не задумались про кар’єру в ІТ. Щиро вдячний нашим партнерам з Code Club та GoFriends IT Academy за співпрацю», — каже президент Favbet Foundation Андрій Матюха. Для більшості учасників майстер-класу «Квиток в IT» став першим близьким знайомством зі сферою цифрових технологій через практику під наглядом досвідчених менторів та спілкування з однолітками, що вже роблять перші кроки в ІТ. За підсумками події всі підлітки отримали запрошення на безкоштовне навчання та участь у літньому IT-таборі від GoFriends IT Academy. Для більшості учасників майстер-класу «Квиток в IT» став першим близьким знайомством зі сферою цифрових технологій через практику під наглядом досвідчених менторів та спілкування з однолітками, що вже роблять перші кроки в ІТ. За підсумками події всі підлітки отримали запрошення на безкоштовне навчання та участь у літньому IT-таборі від GoFriends IT Academy.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах