Facebook в 2020-х: локальные сообщества, работа в AR/VR и рай для малого бизнеса

13 января 2020 г., 15:33

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Начало года — это то время, когда о планах на следующие 12 месяцев задумывается каждый, в том числе и основатель крупнейшей соцсети Facebook, Марк Цукерберг. А если новый год ещё и «нулевой», то это хороший повод попытаться заглянуть в более отдаленное будущее.

В посте, опубликованном 9 января на его странице Facebook, Цукерберг очертил это будущее довольно расплывчатыми мазками, позволяющими, впрочем, составить некое общее представление о том, с какими вызовами Facebook может столкнуться в следующем десятилетии.

В целом, Цукерберг выделяет пять областей, которые будут важны в следующем десятилетии: смена поколений, частные социальные платформы, децентрализация, AR и VR как следующая большая вычислительная платформа и новые формы управления в эпоху больших социальных сообществ.

Смена поколений. На протяжении следующей декады Facebook будет уделять больше внимания финансированию и платформенной поддержке молодых предпринимателей, учёных и лидеров — миллениалов и более молодых поколений, которые постепенно будут получать избирательные права и принимать растущее участие в формулировании политик.

Частные соцсети. Цукерберг заявил, что через 5 и больше лет окружающая нас цифровая социальная среда сильно изменится, выдвинув приватное общение на первый план и способствуя формированию небольших локальных сообществ. Хотя он не говорит прямо о месте Facebook в тренде локализации, данная соцсеть неизбежно окажется в центре происходящих изменений, учитывая её главенствующее положение на рынке.

Возможности децентрализации. «В течение следующего десятилетия мы надеемся создать инструменты коммерции и платежей, которые предоставят любому малому бизнесу легкий доступ к технологии, которую раньше использовали только крупные компании». Эта часть стратегии Facebook наиболее прозрачна, так как хорошо согласуется с продуктовыми планами компании, в том числе, с криптовалютным проектом Libra.

AR и VR. Смартфоны, выдвинувшиеся на роль основной вычислительной платформы в завершившемся десятилетии, по мнению Цукерберга сохранят доминирующие позиции, однако «революционные очки дополненной реальности переопределят наши взаимоотношения с этой технологией». По мере приближения к 2030 г., благодаря повсеместному распространению VR и AR сгладятся некоторые величайшие социальные проблемы современности, такие как географическое неравенство возможностей: люди смогут работать где угодно, независимо от того, где они живут.

Управление социальными средами. Правительства, считает глава Facebook, могли бы играть более значительную роль в создании правил, регламентирующих работу социальных платформ в отношении таких вопросов, как «выборы, вредоносный контент, приватность и переносимость данных». Отсутствие таких правил, впрочем, можно компенсировать, предоставляя цифровым сообществам инструменты самоуправления. Одним из таких инструментов должен стать фигурирующий в будущих планах Facebook независимый Надзорный совет (Oversight Board), который займётся рассмотрением пользовательских претензий к контенту.

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