Facebook ограничила блокировку эккаунтов Трампа двумя годами

7 июня 2021 г., 13:55

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Facebook сообщила, что намерена продлить блокировку учётной записи бывшего президента, Дональда Трампа, по меньшей мере до 7 января 2023 г. Это решение принято с учётом рекомендаций Наблюдательного совета компании.

В прошлом месяце совет поддержал вступившее в силу с 7 января лишение Трампа доступа к Facebook и Instagram, при этом, однако, заявив: «Facebook неуместно налагать неопределенное и не базирующееся на стандартах наказание в виде бессрочной приостановки». В ответ социальная сеть ввела временные рамки для приостановки доступа, сообщив, что она будет действовать в течение двух лет, отсчитывая с 7 января.

Вице-президент Facebook по глобальным вопросам, Ник Клегг (Nick Clegg), в блоге объяснил выбор столь значительного срока тем, что он должен быть «соразмерным тяжести самого нарушения», должен «удерживать г-на Трампа и других от совершения столь серьезных нарушений в будущем», а кроме того, он достаточен, чтобы улеглись страсти от сделанных провокационных заявлений.

Наблюдательный совет (Oversight Board) был учреждён Facebook в 2020 году для проверки её политик модерации контента. «Он был создан как независимый орган для вынесения обязательных к исполнению вердиктов по некоторым из наиболее сложных решений, связанных с контентом, которые принимает Facebook, и для предоставления рекомендаций о том, как мы можем улучшить нашу политику, — написал Клегг. — Как показывают сегодняшние анонсы, мы серьезно относимся к его рекомендациям, и они могут существенно повлиять на состав и соблюдение политик Facebook».

Компания также объявила, что собирается внести больше ясности в то, как работает модерация на её платформе. В этих целях Facebook опубликовала подробное разъяснение того, какие действия предпринимают её системы в ответ на контент, нарушающий правила.

Также, больше информации будет предоставлено о так называемом «допуске на новостную ценность» (newsworthiness allowance), который позволяет «в редких случаях» закрывать глаза на нарушения политик, если публикуемый контент посчитают важной новостью или представляющим большой интерес для сообщества.



Ранее компания сообщала, что перестанет ограждать политиков от правил модерации контента, действующих для всех остальных пользователей. «Мы просто применим наш тест балансировки новостной ценности в равной степени ко всему контенту, измеряя, перевешивает ли ценность контента для публики, потенциальный риск от его публикации», — пояснил Клегг.

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