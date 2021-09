Facebook обвиняют в нарушении прав акционеров в интересах руководства компании

24 сентября 2021 г., 19:05

На Facebook подали в суд и это очень серьезно. Два иска, поданные акционерами компании – в основном, пенсионными фондами в разных штатах и городах (Калифорния, Род-Айленд, Сент-Луис и т.д.), – в арбитражный суд штата Делавэр, где зарегистрирован Facebook, содержат обвинения в адрес Марка Закерберга, Шерил Сэндберг, Марка Андреесена, Питера Тиля, Яна Кума и других в нарушении интересов акционеров, инсайдерской торговле и выгораживании Марка и Шерил как ответственных во время переговоров с FTC.

Сначала про иски – один из них подан три года назад и это время истцы потратили на получение доступа к документам компании. Ордер на это они получили в прошлом году и объем изученных документов можно себе представить по тому факту, что исковое заявление составило 390 страниц. В этом году к ним присоединились авторы второго иска, которые обошлись всего 220 страницами. Иски оставались некоторое время незамеченными, поскольку не сопровождались пресс-релизами, а именно этот суд в Делавэре как-то очень избирательно хранит электронные материалы по делам – например, они недоступны через общеамериканскую систему поиска судебных решений.

Оба иска охватывают большой период деятельности компании и заключаются в следующем – топ-менеджеры Facebook построили бизнес компании на использовании персональной информации пользователей и предоставлении к ней доступа третьим лицам через API. Они понимали, что информация используется далеко не в тех объемах, которые оговорены в пользовательском соглашении, и зачастую не информировали пользователей и акционеров о полном объеме – например, при запуске кнопки Like для внешних сайтов Марк Закерберг не упоминал, что кнопка позволит отслеживать поведение пользователей соцсети на внешних вебсайтах. Наиболее ярко это проявилось в скандале с Cambridge Analytica, которая получила доступ к профилям пользователей при попустительстве топ-менеджеров компании. Причем в ходе разбирательства FTC совет директоров отказывался обсуждать вопрос о персональной ответственности Закерберга и Сэндберг, предложив рекордную сумму отступных – 5 млрд. долл., – в том числе и за то, чтобы топ-менеджеры не упоминались комиссией отдельно. Такое поведение совета директоров обусловлено полным контролем над ним топ-менеджеров, которые имеют большинство в голосах, хотя не владеют большинством акций. Андреесен и Тиль упоминаются, поскольку они давние участники совета директоров, а Андреесен еще и глава комиссии, отбирающей кандидатов в совет, и в этом качестве подбирал послушных кандидатов.

Обвинение в инсайдерской торговле выглядит слегка натянутым – уж очень велик период и, когда в тексте пишется «В релевантный период Марком было продано столько-то акций», понятно, что практически любую операцию можно подвести под определение инсайдерской, то есть совершенной с использованием недоступной публично информации.

Основной целью истцов декларируется пересмотр соглашения с FTC с рекордным штрафом – как написано в одном иске, это было неверным решением и иск призван сделать всё правильным – This action seeks to make things right. Люблю читать американские документы за вот такую живость языка в том числе.

Чем это всё грозит нашим дорогим и любимым? Процесс продлится долго, это только начало и прямо завтра ничего не изменится. Использование пользовательской информации изменяется уже давно, иски вряд ли сильно изменят этот процесс. А вот на что они могут повлиять, так это на традиционную для технологических компаний схему управления, когда основатель или группа основателей, выводя компанию на биржу, сохраняют за собой фактический контроль благодаря выпуску акций разных классов и определенным образом написанного устава. Как правило, акции основателей голосуют несколькими голосами и дают право на определенное количество мест в совете директоров, что гарантирует принятие нужных решений. И, как заявляется в исках, фактически нарушает права остальных акционеров, поскольку решения в итоге принимаются в интересах лишь узкой группы.

