Facebook, Instagram та Threads у вівторок зазнали значного збою у роботі

6 марта 2024 г., 10:35

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У вівторок компанія Meta Platforms пережила збій, у результаті якого Facebook, Instagram та Threads був недоступними по всьому світу приблизно дві години.



Перші повідомлення від користувачів про простої почали надходити близько 17-00 за київським часом. Незабаром після цього компанія Meta підтвердила факт збою, зазначивши на своїй сторінці статусу, що "ми знаємо про проблему, яка впливає на вхід до Facebook. Наші інженерні команди активно працюють над тим, щоб вирішити проблему якомога швидше".



В результаті збою користувачі Facebook не могли заходити до своїх акаунтів. В Instagram користувачі, які вже були зареєстровані, втратили можливість оновлювати свої стрічки. Threads відображала повідомлення про помилку: "Вибачте, щось пішло не так. Спробуйте ще раз".



Постраждав також щонайменше один зі споживчих апаратних продуктів Meta. Деякі користувачі гарнітури віртуальної реальності Meta Quest повідомили, що не змогли користуватися інтерфейсом входу на пристрій.



Meta опублікувала друге оновлення на своїй сторінці статусу о 19:07 за київським часом. Компанія повідомила користувачам, що "відновлює роботу після попереднього збою, який вплинув на вхід у Facebook, і що сервіси перебувають у процесі відновлення".



Наглядачі відзначають, що аналогічний інцидент стався наприкінці 2021 року. Як і сьогоднішній збій у роботі сервісів, той розпочався у вівторок вранці та тривав кілька годин. Збій виводив з ладу Facebook та інші флагманські платформи Meta.



Інцидент 2021 року не був результатом проблеми з входом у Facebook, як останній збій, а радше - мережевою помилкою. У блозі, опублікованому в той час, Meta детально описала, що помилкова зміна мережі від'єднала її центри обробки даних один від одного. У процесі цього переривання мережі відключило доступ до DNS-серверів Meta, що, зрештою, і спричинило перебої в роботі.



У 2019 році компанія пережила ще один масштабний збій у роботі сервісів. Цей інцидент, найгірший з усіх, що траплялися з Meta до цього моменту, зайняв більше ніж 24 години. Після впровадження виправлення компанія повідомила, що збій був спричинений помилковою зміною конфігурації сервера.



У зв'язку з сьогоднішнім відключенням Meta, щонайменше дві інші великі онлайн-платформи зіткнулися з технічними проблемами. Наразі незрозуміло, чи були ці інциденти пов'язані між собою.



Близько 17:50 за східним часом деякі користувачі платформи онлайн-спільнот Discord повідомили про труднощі з входом у свої акаунти. Інші не змогли завантажити повідомлення.



YouTube також зазнав технічних проблем, але в більш обмеженому масштабі. Компанія Google повідомила, що деякі користувачі зіткнулися з повідомленнями про помилки та повільним завантаженням.

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